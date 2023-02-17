Многие рижане получили счета с ошибочной позицией "вывоз биотходов". RNP их отзывает

Многие рижане, получив счета за коммунальные услуги за январь, оказались неприятно удивлены тем, что помимо привычных расходов им придется заплатить за вывоз биологических отходов. В Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) порталу Delfi сообщили, что произошла техническая ошибка.

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В этом году RNP занимается дигитализацией нескольких важных услуг, что позволит клиентам получать более подробную информацию о своей собственности. В ходе внедрения и тестирования системы была обнаружена ошибка, возникшая в счетах за этот месяц у четверти клиентов.

В связи с устранением ошибки, связанной с процессом автоматизации, полученные в феврале счета за январь для некоторых клиентов RNP были отозваны, и в настоящее время готовятся новые счета, сообщили в RNP.

Включенный в февральские счета клиентов пункт под названием "вывоз биоотходов" подразумевает плату за вывоз листьев, травы, веток и других зеленых отходов, которые нельзя поместить в коричневые биоконтейнеры. Однако в RNP подчеркнули, что он не распространяется на услуги 2023 года. Скорректированные счета за коммунальные услуги не будут включать этот пункт.

Получателям бумажных счетов будут отправлены исправленные счета, а пользователи портала e-parvaldnieks.lv получат исправленные счета в начале следующей недели. Для тех клиентов, которые уже произвели платежи, сумма переплаты будет включена в счет за следующий месяц.

Дигитализация системы RNP направлена на повышение эффективности планирования в компании, а также предоставление жителям возможности более полноценно следить за процессом содержания их собственности, чтобы клиенты могли принимать взвешенные и актуальные информационно обоснованные совместные решения. К сожалению, в процессе интеграции разных систем не исключены сбои, добавили в RNP.

RNP приносит извинения всем клиентам, которые получили счета с ошибочной позицией.