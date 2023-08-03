"Многие в шоке от наших кабинетов". Полицейские в Валмиере жалуются на разруху и текущую крышу
Foto: LETA

Полицейский участок в Валмиере находится в полуаварийном состоянии — в здании круглый год протекает крыша, а последний ремонт помещений был еще в советские времена. Об этом сообщает Rus.LSM.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечают работники участка, им приходится ставить ведра, чтобы собирать воду под протекающей крышей, на стенах висят давно облупившиеся обои, скрипят старые двери.

"У нас каждый день течет крыша, будь то дождь или мокрый снег зимой. Этот год был для нас катастрофическим, мы начинаем день с того, что в кабинетах, коридорах капает вода. Ставим ведра и собираем воду. [...] У нас новые автомобили, новые технологии, но для сотрудников, когда они приходят в эти помещения... Это не мотивирует", — цитирует LTV начальника отделения Яниса Гобу.

Полиция не скрывает — работать в таком здании просто стыдно. В нерабочее время хоть как то улучшают помещения за свой счет - меняли обои, красили пол. По словам представителей Госполиции, работать в таких интерьерах просто стыдно.

"Многие люди, которые приходят с улицы, в шоке от того, какие у нас комнаты - здесь какой-то каменный век", — говорит инспектор Грауманис.

Тем временем Министерство внутренних дел обещает отремонтировать помещения только через несколько лет. Зато уже этой осенью должна быть отремонтирована текущая крыша — на это уйдет 146 тысяч евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе