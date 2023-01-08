Многолетний директор Налоговой и таможенной полиции СГД подал заявление об уходе

На этой неделе заявление об увольнении подал многолетний директор Департамента налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД) Каспарс Подиньш, в отношении которого осенью 2022-го было возбуждено дисциплинарное дело в связи с возможными преступлениями в структурном подразделении, которым он руководил. Об этом сообщает программа Nekā personīga в эфире TV3.

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Последним официальным рабочим днем ​​Подиньша, который сейчас отстранен на время расследования дисциплинарного дела, будет 10 января.

Генеральный прокурор Юрис Стуканс заявил, что при расследовании уголовных дел в связи с возможными незаконными действиями, совершенными Налоговой и таможенной полицией СГД, проверяется ответственность надзирающего прокурора.

"Оценивается ситуация существующих уголовных производств, чтобы понять как со стороны следствия, так и со стороны прокуратуры, достаточно ли мы были вовлечены, и должен ли прокурор или еще кто-то взять на себя ответственность", — сказал Стуканс.

В сентябре прошлого года предыдущий министр финансов Янис Рейрс возбудил дисциплинарное дело и отстранил от должности генерального директора СГД Иеву Яунземе, а также поручил принять решение об ответственности и отстранении Подиньша на испытательный срок с учетом арестов в налоговой и таможенной полиции СГД.

Рейрс заявил, что задержана организованная преступная группа, состоящая из высокопоставленных сотрудников СГД. Задержанные, заключенные судом под стражу, являются не инспекторами низшего звена или отдельными таможенниками, а должностными лицами очень высокого уровня, которые работают под непосредственным руководством директора администрации, который подчиняется непосредственно генеральному директору.

В конце августа прошлого года Управление по предупреждению и противодействию коррупции (KNAB) провело уголовно-процессуальные мероприятия по нескольким объектам, в том числе по СГД. Данные следственные действия проводились в рамках возбужденного в начале июня уголовного дела по подозрению в возможном получении взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. В ходе уголовного процесса задержаны трое лиц, право на защиту определено еще для двух лиц.

KNAB не предоставило подробной информации об этом деле, но из имеющейся у агентства LETA информации следует, что по делу был арестован начальник отдела Департамента налоговой и таможенной полиции СГД Интарс Шталбергс.

Ранее сообщалось, что осенью 2021 года владелец компании "Stiga RM" Андрис Рамолиньш получил сигналы о том, что против него готовится заказное уголовное дело. Через несколько месяцев к Рамолиньшу пришел следователь Налогово-таможенной полиции и сообщил, что против бизнеса семьи предпринимателя возбуждено уголовное дело. В связи с делом о взяточничестве была арестована сотрудница СГД Инита Луре, работавшая в Финансовой полиции с 2005 года. Она также была заместителем начальника Первого следственного отдела СГД.

Прокуратура подтвердила, что против предприятий семьи бизнесмена Рамолиньша действительно было возбуждено сфабрикованное уголовное дело. Через два месяца прокурор отменил это незаконное постановление следователя налоговой и таможенной полиции.

Между тем решение об отстранении от должности гендиректора СГД Яунземе пока не вынесено – оно будет принято 13 января, сообщил агентству LETA новый министр финансов Арвилс Ашераденс.