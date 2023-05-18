Многолетний мэр Валки Крауклис потерял должность

В четверг, 18 мая, на внеочередном заседании думы Валкского края было принято решение об освобождении от исполнения обязанностей председателя думы Вента Арманда Крауклиса (Видземская партия), сообщило агентство LETA.

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Инициатор отставки мэра — депутат думы Виестурс Зариньш, избранный по списку "Нового Единства" и Латвийского Крестьянского союза. Также прошение об отставке продписали еще семь депутатов.

На заседании депутат Виестурс Зариньш заявил, что Крауклис лишился доверия оппозиционных депутатов, и напомнил о некорректном поведении мэра, который разрешил открыть в городе игорный зал, о командировке в Грузию и других нарушениях.

Крауклис оценил слова Зариньша как полуправду, покрытую ложью. Смещенный председатель Валкской думы парировал, что благодаря жалобам, написанным оппозицией, государственные учреждения провели 33 проверки в муниципалитете за последний год, и лично мэр получил только выговор от Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB).

Крауклис указал, что у некоторых депутатов есть только одна цель — отстранить его от должности. "Речь идет не о профессионализме или стиле работы, а о желании управлять в своих интересах", — прокомментировал намерение оппозиции мэр.

Крауклис сообщил, что за короткое время 584 жителя выразили свою поддержку его работе. Уже бывший мэр Валкин признался, что за эти два года ему пришлось столкнуться с жалобами, оскорблениями, шпионажем и даже колдовством. "Моя цель — делать людям добро", — подчеркнул Крауклис.

Но исход голосования был не в пользу Крауклиса, который уже пять раз избирался председателем Валкской думы.

Всего в Валкской краевой думе 15 депутатов. Восемь избраны от объединенного списка Видземской партии и Latvijas attīstībai, и отставка Крауклиса чисто арифметически свидетельствует о расколе в этой правящей в регионе партии. Пятеро избрано от списка "Нового Единства" и Латвийского Крестьянского союза, двое — от Национального объединения.

1 июля 2021 года Крауклис в пятый раз был избран председателем Валкской думы всего восемью голосами из своего списка. В то время его оппонент Зариньш также баллотировался на пост мэра.

Свержение Крауклиса стало возможным благодаря тому, что Гита Авоте и Янис Анже, избранные от объединенного списка Видземской партии и Latvijas attīstībai вышли из рядов правящей коалиции, а теперь подписали заявление об освобождении Крауклиса от должности.