Многолетний начальник VUGD Аболиньш решил выйти на пенсию

Многолетний глава Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD), генерал Оскарс Аболиньш сообщил министру внутренних дел, что хочет уйти на пенсию. Об этом в среду, 8 февраля, сообщила передача "Панорама" на Латвийском телевидении (LTV).

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Аболиньш проработал на службе более 31 года, из которых почти 12 лет руководил VUGD.

Летом 2021 года срок его полномочий на посту главы VUGD был продлен до 20 сентября 2026 года.

Он отметил, что старался добросовестно работать над развитием VUGD и служением обществу, однако сейчас Аболиньш хочет больше времени уделять семье и искать новые вызовы.

"Это решение не было принято внезапно. Оно назревало в течение долгого времени. Я старался добросовестно работать, чтобы развивать службу и служить обществу. Сейчас хочу больше времени уделять своей семье и искать новые вызовы", — цитирует слова Аболиньша LTV.

Планируется, что Аболиньш останется на посту до 31 марта.

Как отмечает LTV, ожидается, что новым начальником VUGD станет один из нынешних заместителей главы службы, скорее всего, полковник Мартиньш Балтманис.

Аболиньш начал службу в 1992 году пожарным в Центральном районном отделении Рижского городского управления. В последующие годы он был оперативным дежурным Рижского регионального управления, а также командиром Центральной районной части Рижского городского управления.

Также Аболиньш был начальником Профессиональной школы пожарных, руководил Рижским региональным управлением и занимал другие должности. 2 апреля 2011 года он был утвержден начальником VUGD.