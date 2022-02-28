МО: латвийские земессарги и профессиональные военные не могут воевать на стороне Украины как добровольцы

Латвийским земессаргам и профессиональным военным не разрешается в качестве добровольцев воевать на стороне Украины, сообщили в Министерстве обороны.

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В связи с нападением России на Украину Сейм в понедельник принял поправки к закону о национальной безопасности, разрешающие гражданам Латвии добровольно проходить службу вооруженных силах Украины. Поправки к закону вступят в силу 1 марта.

Добровольцы, которые хотят присоединиться к недавно созданному международному батальону территориальной обороны вооруженных сил Украины, должны обратиться в посольство Украины в Латвии. Более подробная информация будет размещена на сайте посольства.

После получения подтверждения от посольства волонтер должен уведомить мобилизационное управление Национальных вооруженных сил, отправив письмо по адресу ул. Крустабазницас, 9, Рига, LV-1006 или письмо с электронной подписью на адрес электронной почты rpus@mil.lv, указав имя, фамилию, персональный код, род войск и страну службы.

Более подробная информация будет размещена на сайте посольства Украины в Латвии.

В то же время Министерство обороны и Национальные вооруженные силы призывают граждан серьезно оценить свои военные знания и навыки, которые можно получить в мирных условиях, вступив в ряды вооруженных сил Латвии, прежде чем вступать в активные боевые действия на территории Украины.

Национальные вооруженные силы указывают, что профессиональным военным и земессаргам, имеющим контракт на службу в латвийской армии, запрещено участие в вооруженном конфликте другой страны.

Латвийский журналист Атис Климович сообщил в социальных сетях, что на призыв Украины уже откликнулся предприниматель, земессарг, бывший мэр Крустпилсского края Гундар Калве.

Как сообщалось, Калве предъявлено обвинение за похищение артиллерийского орудия с советского мемориала в Екабпилсе. Из-за предъявленного обвинения он отстранен от выполнения обязанностей в Земессардзе, поэтому может подать заявку на службу на Украине. Уголовное дело пока не передано в суд.

Министерство обороны призывает всех граждан Латвии проявить патриотизм и вступить в Земессардзе или пройти обучение в качестве добровольцев-резервистов.

Минобороны находится в постоянном контакте с Министерством обороны и вооруженными силами Украины.

Украинские официальные лица отмечают, что военнослужащие и гражданское население страны в основном нуждаются в поставках боевой экипировки, амуниции, топлива, медицинского оборудования и медикаментов. Министерство обороны в сотрудничестве с другими учреждениями государственного управления и неправительственными организациями с 24 февраля непрерывно работает над обеспечением населения Украины всем необходимым.

Как сообщалось, Минобороны сотрудничает с благотворительной организацией "Ziedot.lv", которая открыла счет для пожертвований по сбору средств народу Украины и координирует использование собранных пожертвований.

Компаниям, которые готовы и желают безвозмездно передать средства первой помощи, продукты питания с длительным сроком хранения или другую помощь вооруженным силам Украины, следует написать на адрес электронной почты PalidzibaUkrainai@mod.gov.lv.

Национальный банк Украины открыл счет в поддержку вооруженных сил Украины для приема переводов от международных партнеров и доноров — UA843000010000000047330992708. Реквизиты для пожертвований за пределами ЕС: https://bit.ly/Forces the Ukrainian Army.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу призвал граждан Европы, имеющих боевой опыт, взяться за оружие и защитить Украину от нападения России, при этом раскритиковав Запад за слишком медленное предоставление помощи.

Он также сообщил, что на Украине формируется международный батальон территориальной обороны, в который войдут иностранцы, желающие присоединиться к операции сопротивления российским оккупантам и защите мировой безопасности.