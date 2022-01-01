Моббинг в школах: усугубила ли ситуацию пандемия Covid-19?

Разные мнения о вакцинации, опасности Covid-19 и других аспектах создали ряд новых причин для моббинга в школах. Руководители образовательных учреждений считают, что темы о коронавирусе начинают надоедать школьникам, однако это не означает отсутствие моббинга на эти темы среди учеников и против педагогов, сообщает Латвийское радио. Об этом пишет LSM.lv.

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У учеников младших классов различается выбор их родителей — вакцинировать ребенка или нет. Тем временем у учащихся старших классов уже имеются разные взгляды на то, вакцинироваться ли им самим. Также существуют разные мнения о масках, работе правительства и надежности экспертов, опасности Covid-19 и существовании вируса в принципе. Эти вопросы стали причиной для возможного моббинга в школах.

Член правления Латвийской ассоциации школьных психологов Санита Менде пояснила, что это не чрезвычайно распространенная проблема, однако ее опыт показал — нельзя установить общую тенденцию, поскольку все подростки реагируют по-разному.

"Есть дети, которые пытаются, возможно, игнорировать эти меры предосторожности больше в подростковом возрасте, когда может проявиться известная протестная реакция. Есть те, кто страдает от чрезмерной тревожности и страха в связи с пандемией. Я бы сказала, есть очень разные. Я допускаю, что существуют определенные случаи, но думаю, это связано с общей атмосферой в классе и школе. Если атмосфера направлена на толерантность в отношении разных мнений, я думаю, что это разрешимая проблема", — указала она.

В свою очередь директор Сигулдской государственной гимназии Рудолфс Калванс заявил, что в его образовательном учреждении пока не было громких случаев, которые должно было бы решать руководство. Однако это не значит, что не было мелких споров.

Калванс все же уверен, что связанные с коронавирусом вопросы начинают надоедать детям, поэтому снижается количество насмешек над чьим-то мнением. По его словам, ученики больше говорили на эти темы в начале учебного года. Школьники также привыкли к ношению масок.

В середине ноября гимназию пришлось покинуть одному учителю, поскольку он не вакцинировался от Covid-19. Калванс рассказал, что ученики отнеслись к этому спокойно и не высмеивали педагога. Однако он указал, что, возможно, в других школах были преподаватели, которые подверглись такому отношению со стороны учеников.

Тем временем директор Лимбажской средней школы и классный руководитель 9-го класса Зиедонис Рубезис заявил, что в его образовательном учреждении Covid-19 не "ввел" новые темы для моббинга. Он также не слышал о серьезных случаях, в которых требовалось бы вмешательство руководства.

По словам Рубезиса, конечно, у учеников разнятся мнения о масках и вакцинации, возможно, они обсуждают эти темы, но конфликтов не возникало и моббинга в связи с упомянутыми вопросами нет.

Директор также рассказал, что те родители, которые по каким-то причинам не вакцинируются и не хотели, чтобы их дети носили маски в школах и проходили скрининг, сделали свой выбор еще осенью — они перевели своих отпрысков на домашнее обучение.

В свою очередь член правления ассоциации школьных психологов Санита Менде заявила, что в случае моббинга необходимо обсудить ситуацию с классным руководителем, другим преподаватаелем, социальным педагогом или школьным психологом.

Если не получается решить проблему на этом уровне, тогда необходимо привлечь руководство школы. Менде подчеркнула, что такие ситуации педагогу следует замечать вовремя. Если проблема не запущена, ее можно решить путем переговоров.