Мобилизация медиков отложена: она станет "последним шагом"

Министр здравоохранения Даниэл Павлютс отказался от идеи в эту пятницу подать правительству запрос о мобилизации медиков. Об этом он сообщил в сети "Twitter". "Мобилизации на этой неделе не будет", — написал он.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По словам министра, мобилизация будет последним шагом, когда все добровольные методы будут исчерпаны. Также Павлютс отметил, что в среду на заседании стратегического Совета сферы здравоохранения Минздрава были получены обещания, что клинические, региональные и местные больницы будут обеспечены необходимыми техническими и человеческими ресурсами.

Как ранее сообщалось, распоряжение о мобилизации планировалось объявить уже 2 ноября. В ответ на это Латвийское общество врачей требует отставки министра здравоохранения.