Мобилизация медиков отложена: она станет "последним шагом"
Foto: Pexels.com, Gustavo Fring

Министр здравоохранения Даниэл Павлютс отказался от идеи в эту пятницу подать правительству запрос о мобилизации медиков. Об этом он сообщил в сети "Twitter". "Мобилизации на этой неделе не будет", — написал он.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам министра, мобилизация будет последним шагом, когда все добровольные методы будут исчерпаны. Также Павлютс отметил, что в среду на заседании стратегического Совета сферы здравоохранения Минздрава были получены обещания, что клинические, региональные и местные больницы будут обеспечены необходимыми техническими и человеческими ресурсами.

Как ранее сообщалось, распоряжение о мобилизации планировалось объявить уже 2 ноября. В ответ на это Латвийское общество врачей требует отставки министра здравоохранения.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле