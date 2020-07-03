Мобильное приложение "Останови Covid" скачали около 80 000 латвийцев

Мобильное приложение для мобильных телефонов Apturi Covid ("Останови ковид") до сих пор скачало примерно 80 тысяч жителей Латвии. Примерно половина из них — в первую неделю работы приложения. Но, по мнению специалистов, этого мало, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское радио 4.

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Автор приложения Андрис Берзиньш напоминает, что эта разработка задумана как помощник Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC), так как она помогает точнее определить круг людей, с которыми контактировал пациент, заболевший коронавирусом. Сейчас же "Останови Covid" использует слишком мало людей, чтобы приложение можно было считать эффективным помощником. Андрис Берзиньш призывает использовать инструмент активнее.

"Мы как нация погрузились в такое самоуспокоение, что распространение Covid-19 закончилось. По-моему, люди не слишком думают о том, что будет дальше. За пределами Латвии еще распространяется первая волна Covid-19. Мы же хотим поездить, так как границы открыты! Это только вопрос времени, что вирус опять прийдет сюда", — пояснил Берзиньш.

Мобильное приложение "Останови Covid" стало доступно 29 мая. Оно на добровольных началах разработано латвийскими представителями сферы информационно-коммуникационных технологий и науки для ограничения распространения Covid-19 в Латвии. Использование приложения является добровольным и бесплатным.

Приложение не собирает GPS-данные и не следит за пользователями. Телефоны, на которых оно установлено, обмениваются сигналами при помощи Bluetooth.

Если владелец телефона, на котором установлено приложение, заболеет Covid-19, владельцы телефонов с установленным приложением, вступавшие с ним в контакт, будут предупреждены системой. Имя зараженного человека и место, где произошел контакт, останутся неизвестными для пользователя.