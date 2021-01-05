Мобильный морг для умерших с Covid-19 в праздники оказался кстати

При Рижской клинической университетской больнице начал работу мобильный морг, и так как обычные морги и кладбища в праздничные дни не работали, его появление помогло больницам справиться с появлением новых умерших от коронавируса, со ссылкой на LTV сообщает rus.lsm.lv.

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Из ста мест в понедельник в морге была занята уже треть. Кладбища и стационарные морги не работали четыре выходных дня. В мобильный морг направляют тела пациентов, скончавшихся в Латвийском онкологическом центре, клинике Gaiļezers и Латвийском инфектологическом центре.

В странах, где сейчас свирепствует Covid-19, мобильные морги используются широко. По сути, это рефрижераторы, которые используются для перевозки лекарств и других веществ, которым требуется низкая температура. Восточная больница учла опыт США, Скандинавии, Италии и других стран, где используются такие решения.

Пока мобильный морг Восточная больница арендовала сроком на месяц.