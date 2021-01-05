Мобильный морг для умерших с Covid-19 в праздники оказался кстати
Foto: PantherMedia/Scanpix

При Рижской клинической университетской больнице начал работу мобильный морг, и так как обычные морги и кладбища в праздничные дни не работали, его появление помогло больницам справиться с появлением новых умерших от коронавируса, со ссылкой на LTV сообщает rus.lsm.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Из ста мест в понедельник в морге была занята уже треть. Кладбища и стационарные морги не работали четыре выходных дня. В мобильный морг направляют тела пациентов, скончавшихся в Латвийском онкологическом центре, клинике Gaiļezers и Латвийском инфектологическом центре.

В странах, где сейчас свирепствует Covid-19, мобильные морги используются широко. По сути, это рефрижераторы, которые используются для перевозки лекарств и других веществ, которым требуется низкая температура. Восточная больница учла опыт США, Скандинавии, Италии и других стран, где используются такие решения.

Пока мобильный морг Восточная больница арендовала сроком на месяц.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

Sharing Options

24

Source

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год