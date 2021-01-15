Moderna против BioNTech/Pfizer. Что общего у двух вакцин, а в чем разница?
Foto: LETA

Латвия на этой неделе получила первую партию вакцины от Covid-19 производства Moderna. Государственное агентство лекарств объясняет, что общего у вакцин Moderna и BioNTech/Pfizer, а в чем различия.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Что общего у двух вакцин?

  • Обе вакцины разработаны на основании технологии mRNS. Вакцина содержит вестник mRNS, который при попадании в организм помогает произвести s-протеин коронавируса. Этот протеин вирус использует, чтобы проникнуть в клетки. Таким образом, иммунитет учится распознавать коронавирус и сможет защитить организм в случае контакта с вирусом.
  • Вакцины не содержат живой вирус. Обе вакцины синтезированы искусственно, они не содержат клеток людей, эмбрионов и микрочипы.
  • Обе вакцины можно произвести быстрее их аналогов. Вакцины на основании технологии mRNS отличаются от других вакцин быстрым производством. Это особенно важно в борьбе с пандемией.
  • Их эффективность почти одинаковая. Moderna и BioNTech/Pfizer во время клинических испытаний показали равноценную эффективность - 94% Moderna и 95% BioNTech/Pfizer.
  • Обе вакцины отвечают стандартам качества и безопасности ЕС.

В чем различия?

  • Хранение вакцин сильно отличается. Вакцину BioNTech/Pfizer надо хранить при температуре от -60 до -90 градусов Цельсия, а после разморозки её срок годности составляет пять дней. Для этой вакцины нужны специальные холодильники. В случае Moderna вакцину нужно хранить в холодильнике при -25 градусах Цельсия.
  • Прививку вакциной Moderna можно делать более узкому кругу людей. Вакцину BioNTech/Pfizer можно использовать для вакцинации людей от 16 лет и старше, тогда как вакцина Moderna доступна людям старше 18 лет. Это связано с выборкой добровольцев, принявших участие в испытаниях.
  • У вакцин разный интервал между прививками. Обе вакцины подразумевают получение двух доз для полной защиты. В случае Moderna между прививками должны пройти 28 дней, в случае BioNTech/Pfizer - 21 день.

Государственное агентство лекарств отмечает, что пока вакцины в ЕС доступны в ограниченном количестве, пациент сам не может выбирать, какой вакциной его будут прививать. Это решение должен принять лечащий врач, оценив состояние здоровья пациента, риск аллергических реакций и другие аспекты. Вакцинация от Covid-19 добровольна и оплачивается государством.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

56

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране