Могут ли виллы российских олигархов в Юрмале стать прибежищем для украинских беженцев?

"Мы придем к этому вопросу", — заявил в эфире программы Ziņu TOP телеканала TV24 депутат Сейма от "Консервативных" Кришьянис Фелдманс. По его словам, "судебная администрация разослала в суды информацию об арестованном имуществе, подробностей я, конечно, не знаю".

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Депутат Сейма успокаивает, что процесс идет и виллы богатых россиян никуда не денутся — с ними нельзя предпринимать никаких действий.

"Внесено ли имущество в Земельную книгу или нет, на мой взгляд, не имеет решающего значения, так как в любом случае с ним нельзя совершать никаких сделок. Такой дом никуда не увезут, его даже продать нельзя! Да, думаю, суды сделают эти отметки в кадастре. Я ожидаю результата, что каждый мог увидеть, что да, имущество действительно арестовано, и нет никаких сомнений в том, что конкретная собственность не может быть отчуждена", — сказал Фелдманс.

В программе говорилось о том, что самоуправления в пригородах Риги не спешат создавать центры приема людей, спасающихся от войны в Украине. Юрмала об этом тоже не думает, но, как известно, в городе-курорте есть виллы многих состоятельных граждан России. Пример Великобритании, где есть прецеденты захвата и использования для беженцев вилл российских олигархов, заставил программу обсуждать этот вопрос.