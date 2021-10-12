Могут продлить срок обязательной вакцинации для работников общественного сектора
Foto: LETA

Правительство подготовит поправки, которые на несколько дней продлят крайний срок, до которого все сотрудники общественного сектора должны быть вакцинированы, заявила парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня (JV).

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В связи с решением правительства, если работник не начал или не завершил вакцинацию до 15 ноября, работодатель отстраняет сотрудника от исполнения рабочих обязанностей.

Начиная с 13 октября, во время процесса вакцинации сотрудники должны регулярно сдавать тесты на Covid-19. До 19 октября подойдет негативный результат теста на антиген, сделанный не раньше, чем за 72 часа, а с 20 октября будут действовать только негативный результат лабораторного теста, который подтвердит сертификат.

"С учетом нынешних тенденций, очевидно, что люди не успеют пройти вакцинацию до 15 ноября, поэтому Кабинет министров подготовит поправки о продлении", — сообщила Силиня, предупредив, что новый срок точно не будет позже ноября.

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rus.DELFI.lv

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Чрезвычайная ситуация пандемия Covid-19 Вакцинация
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