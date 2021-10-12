Могут продлить срок обязательной вакцинации для работников общественного сектора

Правительство подготовит поправки, которые на несколько дней продлят крайний срок, до которого все сотрудники общественного сектора должны быть вакцинированы, заявила парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня (JV).

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В связи с решением правительства, если работник не начал или не завершил вакцинацию до 15 ноября, работодатель отстраняет сотрудника от исполнения рабочих обязанностей.

Начиная с 13 октября, во время процесса вакцинации сотрудники должны регулярно сдавать тесты на Covid-19. До 19 октября подойдет негативный результат теста на антиген, сделанный не раньше, чем за 72 часа, а с 20 октября будут действовать только негативный результат лабораторного теста, который подтвердит сертификат.

"С учетом нынешних тенденций, очевидно, что люди не успеют пройти вакцинацию до 15 ноября, поэтому Кабинет министров подготовит поправки о продлении", — сообщила Силиня, предупредив, что новый срок точно не будет позже ноября.