Могут сократить длительность самоизоляции для контактных персон

Оперативная правительственная группа (OVD) оценила возможности сократить срок самоизоляции, которую должны соблюдать контактные персоны. Об этом в интервью на Латвийском радио рассказала генеральный директор Латвийской федерации работодателей (LDDK) Лига Менгельсоне.

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Это нужно для того, чтобы было, кому работать в случае острой нехватки работников. "Второй вариант, конечно, удаленная работа, но понятно, что во многих отраслях она не возможна", — указала Менгельсоне.

Руководительница LDDK ответила, что в OVD обсуждали, можно ли сократить срок самоизоляции с десяти до пяти дней, но к окончательному решению пока не пришли.

"Это нужно будет обсудить вместе с эпидемиологами и Министерством здравоохранения, но сейчас многие другие страны так и поступают — существенно сокращают срок самоизоляции для контактных персон", — сказала руководительница LDDK.