Могут усилить тестирование въезжающих в Латвию
Foto: DELFI

Для снижения стремительного распространения нового штамма Covid-19 "омикрон" могут усилить тестирование въезжающих в Латвию. Этот вопрос будет сегодня обсуждать правительство, сообщила парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня.

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"Правительство сегодня планирует рассмотреть вопрос в связи с прилетами, речь идет об усилении тестирования. Впрочем, скорее всего, это будет происходить не в аэропорту, людям нужно будет самим проводить тестирование", - отметила Силиня.

Также правительство обсудит работу торговых центров.

Как сообщалось, в Латвии зарегистрирован уже 41 случай "омикрона", из которых в 6-8 случаях вирус был передан уже внутри страны. По прогнозам министра здравоохранения Даниэля Павлютса, число заражений будет расти. "Проживающие в Великобритании, Норвегии, Швеции, Германии и других странах латвийцы, где число случаев заражения "омикроном" выше, на праздники приедут домой и вирус будет распространяться в Латвии", - пояснил министр. Аналогичная ситуация была с "дельтой".

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