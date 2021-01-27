"Моих родителей заразили Covid-19 в больнице!" Инспекция здоровья проверила сигнал из Вентспилса

Портал Delfi получил тревожное сообщение из Вентспилса: пожилая супружеская пара заболела Covid-19 после того, как глава семьи прошел курс лечения в Северокурземской региональной больнице — изначальный диагноз был "нековидным". Автор письма высказал опасения, что в больнице нарушались санитарные нормы в работе с инфекционными больными. Инспекция здоровья проверила сигнал и пришла к выводу подозрения в халатности не оправданы.
"Хочу рассказать о том, как моих родителей заразили коронавирусом Covid-19 в Северокурземской региональной больнице", — сообщила автор письма в редакцию. И просила разобраться, как получилось, что после всех отрицательных тестов отца выписали домой, а "позитивный" результат анализа нагнал его лишь через несколько дней после выписки из больницы. Когда он уже успел заразить жену.
Сведения о заражении Covid-19 пациентов больниц последнее время появляются все чаще. 16 января режиссер картины "Души в снежном вихре" Дзинтарс Дрейбергс сообщил в Facebook, что проводил в послоедний путь маму, которая поступила в больницу с травмой ноги, а там "поймала" Covid-19.
25 января появились сведения о том, что с момента начала эпидемии в больницах заразилось уже около полутора тысяч человек. В том числе и от медицинского персонала. Портал Delfi попытался разобраться, кможно ли что-то улучшить в организации работы больниц. Ведь страх перед госпитализацией может стоить больным жизни.
"А вам-то что, вы все равно уже "ковидная!"
"Моим любимым папе и маме — немного за 60 лет. Активные и жизнерадостные люди, — описывает ситуацию Елизавета. — В декабре у папы оторвался тромб и застрял в легких. Мама вызвала "скорую". Отца положили в отделение терапии и в первый же день взяли первый тест на коронавирус — отрицательный. Повторный тест через три дня тоже был отрицательным. В больнице отец пролежал 11 дней. За это время два лечивших его врача ушли в изоляцию — у них подтвердился Covid-19.
Выяснилось, что их не кладут в инфекционное отделение, где лежат все больные с коронавирусной инфекцией, а в отдельную VIP-палату терапии. Врач и медсестра, которые лечили отца, заходили к нему, отдетые в те же специальные костюмы, что и "ковидному" пациенту в палате рядом.
Третий тест у отца взяли накануне выписки, а на другой день отпустили домой. С этого момента отец и мама были рядом, папа свободно передвигался по городу, общался с друзьями и вел обычный образ жизни. А через четыре дня ему позвонили из больницы и сообщили, что третий тест дал позитивный результат. Отцу и маме прописали изоляцию на 14 дней. Уже на пятый день после возвращения отца из больницы, у мамы поднялась температура, развилась ужасная слабость, головная боль и сильнейший кашель".
Как рассказала Елизаветта Delfi, обследование показало, что у отца на треть поражены легкие, у мамы — чуть меньше. "Причем маме осмотр назначили лишь через неделю — в той же больнице. Она пришла в назначенное время, с другими больными вынуждена была полчаса прождать на морозе — 8, чтобы ее пустили внутрь. В кабинете сказали: раздевайся и ложись. Как рассказала мама, на томографе лежало мятое и явно пользованное одноразовое "полетенце". На ее просьбу сменить и продезинфицировать медсестра ответила: "А вам-то что? Вы все равно уже ковидная! Ложитесь или уступите очередь следующим!"
Вот так в нашей больнице оказывают помощь, награждая коронавирусом и хамством двух пожилых людей. Родители переносили заболевание очень тяжело. Мне страшно подумать, что будет, если им потребуется госпитализация — при том хаосе и халатности, которые царят в больнице. Кто будет за это отвечать? Я понимаю, как нелегко в это время врачам, но возможно, что-ьто в организации их работы можно улучшить? Ведь у меня родители всего одни - я очень их люблю и за них переживаю".
На сегодня главная опасность для пожилых людей, похоже, миновала. Но женщина до сих пор испытывает серьезные последствия заболевания: кашель, приступы страха и бессонница, давление высокое, загущение крови. А ведь всего этого могло не быть.
"Нет оснований считать, что больница действовала халатно"
Основываясь на сигнале, полученном в письме, Инспекция здоровья Латвии организовала проверку в Северокурземской региональной больнице — как там выполняются эпидемиологические требования. О результатах сообщила в своем ответе.
"…для ограничения распространения инфекции Covid-19 в учреждении раз в неделю проводится лабораторная проверка на Covid-19 всего персонала, в том числе Отделения терапии. Запланировано и предоставлено необходимое количество средств индивидуальной защиты, сотрудников обучили использованию этих средств, проведен внутренний контроль и назначено лицо, ответственное за применение средств.
Учреждение обеспечивает лечение пациентов с Covid-19, проведена реструктуризация отделений, организован поток пациентов, соблюдаются рекомендаций по госпитализации и уходу за пациентами с Covid-19 и / или возможно инфицированных Covid-19.
Тестирование на Covid-19 всегда проводят перед выпиской пациента из больницы или переводом в другое медицинское учреждение или учреждение социальной помощи. Если результат теста на Covid-19 у пациента получен после выписки из больницы, то в случае "позитивного" анализа дальнейшую информацию организует Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
В ходе проверки Инспекция выяснила из информации от главврача, что в учреждении возможна ситуация, когда в Отделении терапии может находиться ранее бывший Covid-позитивным пациент, которому необходимо продолжить лечение в больнице. В такой ситуации пациента помещают в палату только после того, как проведены необходимые анализы и установлено, что пациент не заразен для окружающих. На основании информации, полученной в ходе проверки, Инспекция не нашла оснований полагать, что учреждение действовало халатно и не принимало мер для ограничения распространения инфекции Covid-19".
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По данным ЦПКЗ, примерно 2,6% от всех пациентов коронавируса заразились в больницах, однако аналитики не могут с полной уверенностью утверждать, что заражение произошло именно в больнице, а не до нее.
Проведенное Латвийским радио расследование показало, что некоторые больницы призывают не афишировать такие случаи. Например, глава Екабпилсской больницы не пожелала говорить с журналистами на эту тему, а в письменном ответе заявила, что из 26 случаев Covid-19 в Екабпилсской больнице не было ни одного случая, когда пациент прибыл с одной жалобой, а умер от коронавируса. Руководитель службы надзора за инфекциями Восточной больницы Марис Лиепиньш признал, что вирус циркулирует и внутри больницы, заражая пациентов с другими диагнозами.
Одной из причин распространения коронавируса в стационарах становятся зараженные медработники. Другая причина — негативный тест на Covid-19 при поступлении не значит, что человек не заражен.
В ближайшее время Инспекция здоровья планирует начать проверку в Огрской больнице, откуда в университетские больницы регулярно поступают пациенты с коронавирусом, чьи анализы при поступлении в Огрскую больницу были негативными. В Северокурземской региональной больнице по сигналу Delfi такую проверку уже провели.