"Моих родителей заразили Covid-19 в больнице!" Инспекция здоровья проверила сигнал из Вентспилса

Выяснилось, что их не кладут в инфекционное отделение, где лежат все больные с коронавирусной инфекцией, а в отдельную VIP-палату терапии. Врач и медсестра, которые лечили отца, заходили к нему, отдетые в те же специальные костюмы, что и "ковидному" пациенту в палате рядом.

Третий тест у отца взяли накануне выписки, а на другой день отпустили домой. С этого момента отец и мама были рядом, папа свободно передвигался по городу, общался с друзьями и вел обычный образ жизни. А через четыре дня ему позвонили из больницы и сообщили, что третий тест дал позитивный результат. Отцу и маме прописали изоляцию на 14 дней. Уже на пятый день после возвращения отца из больницы, у мамы поднялась температура, развилась ужасная слабость, головная боль и сильнейший кашель".

Как рассказала Елизаветта Delfi, обследование показало, что у отца на треть поражены легкие, у мамы — чуть меньше. "Причем маме осмотр назначили лишь через неделю — в той же больнице. Она пришла в назначенное время, с другими больными вынуждена была полчаса прождать на морозе — 8, чтобы ее пустили внутрь. В кабинете сказали: раздевайся и ложись. Как рассказала мама, на томографе лежало мятое и явно пользованное одноразовое "полетенце". На ее просьбу сменить и продезинфицировать медсестра ответила: "А вам-то что? Вы все равно уже ковидная! Ложитесь или уступите очередь следующим!"

Вот так в нашей больнице оказывают помощь, награждая коронавирусом и хамством двух пожилых людей. Родители переносили заболевание очень тяжело. Мне страшно подумать, что будет, если им потребуется госпитализация — при том хаосе и халатности, которые царят в больнице. Кто будет за это отвечать? Я понимаю, как нелегко в это время врачам, но возможно, что-ьто в организации их работы можно улучшить? Ведь у меня родители всего одни - я очень их люблю и за них переживаю".

На сегодня главная опасность для пожилых людей, похоже, миновала. Но женщина до сих пор испытывает серьезные последствия заболевания: кашель, приступы страха и бессонница, давление высокое, загущение крови. А ведь всего этого могло не быть.

"Нет оснований считать, что больница действовала халатно"

Основываясь на сигнале, полученном в письме, Инспекция здоровья Латвии организовала проверку в Северокурземской региональной больнице — как там выполняются эпидемиологические требования. О результатах сообщила в своем ответе.

"…для ограничения распространения инфекции Covid-19 в учреждении раз в неделю проводится лабораторная проверка на Covid-19 всего персонала, в том числе Отделения терапии. Запланировано и предоставлено необходимое количество средств индивидуальной защиты, сотрудников обучили использованию этих средств, проведен внутренний контроль и назначено лицо, ответственное за применение средств.

Учреждение обеспечивает лечение пациентов с Covid-19, проведена реструктуризация отделений, организован поток пациентов, соблюдаются рекомендаций по госпитализации и уходу за пациентами с Covid-19 и / или возможно инфицированных Covid-19.