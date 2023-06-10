Молодежь призывают записываться в добровольцы на службу в ВВС Латвии

Национальные вооруженные силы (НВС) года призывает молодежь добровольно подать заявку на службу в Военно-воздушных силах (ВВС) Латвии. Заявки принимаются до 15 июля этого года, сообщает агентство LETA со ссылкой на НВС.

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Как уточнили в НВС, набор ведется на январь 2024 года. Служба в рядах Национальной обороны будет интегрирована в дивизию противовоздушной обороны (ПВО) ВВС. Новобранцев будут обучать обязанностям помощника оператора установки RBS-70.

ВВС — это подразделение регулярных сил НБС, обеспечивающее контроль и защиту воздушного пространства Латвии. Призывники ВC обучаются специальностям ПВО, также в этом подразделении много разных профессий, которых нет в других подразделениях — к примеру, летчик, пожарный, авиационный техник, спасатель.

RBS-70 — это система противовоздушной обороны ближнего радиуса действия, используемая для защиты важных объектов и воздушного пространства, а также для обеспечения непосредственной авиационной поддержки подразделений в бою.