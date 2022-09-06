Молодежные организации – эффективны, партии – не очень. Что молодые латвийцы думают о политике и почему не участвуют в проектах ЕС?

Больше трети латвийской молодежи считают, что один из наиболее действенных методов заставить политиков прислушаться к их мнению – это активно выражать свою позицию в социальных сетях – высказывать мнение, использовать хештеги и менять фото профиля (35%). Об этом свидетельствуют данные Евробарометра.

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Молодежь сторонится участия в партиях и хочет мира

При этом лишь 26% молодежи в возрасте от 15 до 30 лет считают голосование на выборах действенным способом заставить услышать свой голос на европейском, национальном и местном уровне. Для сравнения, в целом по ЕС голосование считают важным и действенным 39% молодежи.

По мнению молодежи, наиболее эффективный метод воздействовать на политиков — участие в молодежных и студенческих организациях — так считают 4 человека из 10. А вот участие в политических движениях, партиях и объединениях эффективным считает лишь 25% молодежи.

Что ожидает латвийская молодежь от Европейского Союза для своего поколения? В первую очередь, мира: 51% латвийской молодежи считает главным приоритетом ЕС для их поколения — сохранение мира. В ЕС в среднем этот показатель существенно ниже — 37%.

На втором по важности месте для латвийцев — борьба с социальным и экономическим неравенством (39%). А на третьем месте — увеличение возможностей трудоустройства для молодежи (34%). Дружественности окружающей среде и борьбе с изменениями климата латвийцы уделяют меньше внимания, чем в среднем в Европе: 23% по сравнению с 31%.

Латвийцы участвуют в европейских проектах — но могли бы делать это чаще

38% латвийской молодежи в течение последнего года участвовали в финансируемых ЕС проектах мобильности для молодежи в других странах.

Латвийская молодежь могла бы использовать гораздо больше возможностей, финансируемых ЕС, считает глава представительства Европейской комиссии в Латвии Зане Петре. У молодых людей есть возможность учиться и проходить стажировку за рубежом, участвовать в проектах по обмену опытом и вовлеченности, развивать предпринимательский или творческий потенциал; важен личный интерес молодежи и их активность.

Хотя Erasmus+ остается наиболее известной программой Европейского Союза (ЕС) для молодежи, стоит обратить внимание и на другие программы, финансируемые ЕС: так, инициатива DiscoverEU дает возможность отправиться в путешествие по Европе, чтобы изучить традиции и ценности различных стран, а также природу и архитектуру, культурное разнообразие и наследие и историю ЕС.

"Открой глаза" – молодежь приглашают принять участие в программе Discover EU и других проектах ЕС

До 4 октября можно подать заявки на участие в этой программе: DiscoverEU — программа оплачивает билеты на путешествия и обеспечивает участников скидочной картой, которая дает скидки на продукты, ночлег, общественный транспорт и развлечения.

В путешествие можно отправиться самостоятельно, или в компании с 5 друзьями, если друзья также соответствуют критериям отбора. Участники с инвалидностью или другими особенностями здоровья, которые затрудняют путешествие, могут претендовать на дополнительную поддержку.

Другие программы также предлагают возможность посетить разные страны, вдохновиться и поработать над социально значимыми идеями: заявки на участие в "Проекте молодежного обмена" и "Проекте вовлеченности молодежи" можно подать 4 октября.

В рамках кампании Acis vaļā молодежь Латвии информируют о финансируемых ЕС возможностях учиться, работать, проходить стажировку, участвовать в бесплатных культурных и спортивных мероприятиях, быть волонтером или участвовать в проектах по обмену опытом в других странах ЕС. В ходе кампании молодые люди узнают о программах ЕС, доступных для них, а также об опыте участия своих сверстников в программах ЕС, актуальных для молодежи. Помимо информативных мероприятий молодые люди смогут принять участие в конкурсах, испытаниях и поощрять друг друга использовать имеющиеся возможности.

Кампания продлится с 15 июня 2022 года по ноябрь 2022 года. В ней примут участие создатели цифрового контента, молодежные организации и общества. Кампанию реализует представительство Европейской комиссии в Латвии.