Молодой человек, которого избили за флаг Украины: "Мне страшно ходить по улицам"

Он надел мотоциклетные перчатки с пластиковыми вставками, чтобы было больнее. Так столкновение с хулиганом, который потребовал снять с плеч флаг Украины, назвав его «фашистской тряпкой», описывает потерпевший. Избитый парень – школьник. В интервью Латвийскому телевидению он признал – теперь, когда агрессор на свободе, на улице он не чувствует себя в безопасности. Об этом пишет rus.lsm.lv.

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Молодого человека избили, когда он шел по улице, накрывшись флагом Украины. Отец парня — украинец. Мальчик из небольшого городка, но учится в Риге. После шествия и концерта он с друзьями шел смотреть хоккей.

"Это была поддержка Украине, я сам на половину украинец. Война в Украине заставляет нас переосмыслить значение памятника оккупации. У людей, которые воевали с нацистами, внуки стали такими", — говорит парень.

Нападение произошло 20 мая в Агенскалнсе после шествия и концерта против советского наследия.

"Он надел мотоциклетные перчатки, честно говоря, я не знаю… Наверно, чтобы больнее было, потому что в этих перчатках были пластиковые вставки на костяшках. С этой мыслью, наверно, он их надевал, чтобы больнее было", — говорит потерпевший.

Мужчина напал на него именно потому, что у парня вокруг плеч был флаг. Он спросил: "Что это у тебя за фашистская тряпка?". И сразу же последовали удары в солнечное сплетение и в шею. "Он сказал — снимай эту тряпку. Я был в шоковом состоянии. Я пытался развязать, чтобы не эскалировать ситуацию", — вспоминает потерпевший.

Удар в солнечное сплетение перебил дыхание. "Я не мог вдохнуть. Когда восстановил дыхание — удар в шею. Там остались ссадины".

Когда стали останавливаться прохожие, мужчина сбежал. Ребята вызвали полицию. Друзья сфотографировали нападавшего и его автомобиль.

Как сообщал Delfi, водитель машины марки BMW вышел из своего авто и нанес телесные повреждения юноше 2003 года рождения. На плечи молодого человека был накинут флаг Украины. После нападения водитель BMW уехал с места происшествия в направлении улицы Бариню.

Госполиция незамедлительно начала уголовный процесс, а также приступила к оперативно-розыскным мероприятиям, в ходе которого была установлена личность виновника и на какой машине он передвигается.

Полицейские нашли эту машину в одном из дворов частного дома, однако на авто был заменен номер государственной регистрации — возможно, виновный пытался скрыть свое местонахождение. Около 2 часов ночи сотрудники Земгальского участка Рижского регионального управления полиции вместе с бойцами спецназа задержали подозреваемого. Им оказался мужчина 1984 года рождения, который скрывался за дымоходом на чердаке по месту своего жительства. Известно, что ранее он попадал в поле зрения органов правопорядка.

Уголовный процесс начат по 2-й части 231-й статьи Уголовного закона о хулиганстве, связанном с нанесением телесных повреждений пострадавшему. За такое нарушение закона грозит срок лишение свободы на срок до 5 лет или краткосрочное лишение свободы, а также полицейский надзор, общественные работы или денежный штраф.

Как пишет rus.lsm.lv, сейчас агрессор освобожден из-под стражи, поскольку, по мнению следователя, он не может оказать влияние на следствие. И потерпевшего это пугает.

"После новостей, что его выпустили… Не чувствую себя в безопасности. Особенно в Риге. Стал обращать больше внимания на прохожих и шум. Сразу думаешь: может, это связано со мной. Может, этот человек что-то задумал? Этого нельзя предвидеть. Он подойдет и окажется злым", — поделился страхами избитый молодой человек.