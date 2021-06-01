Молодой человек попытался прицепиться к поезду и остался без ног: LDz запускает информационную кампанию

На прошлой неделе на железной дороге произошел трагический случай — молодой человек, пытаясь прицепиться к проезжающему грузовому поезду, попал под колеса и потерял обе ноги. LDz напоминает: прицепиться к поезду значит прицепиться к инвалидной коляске.

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Обобщенная Latvijas dzelzceļš (LDz) и Государственной полицией (VP) статистика свидетельствует, что за пять месяцев этого года на железной дороге произошло, по крайней мере, 44 случая, когда люди, в том числе дети и молодежь, пытались прицепиться или цеплялись за едущий поезд, а смертью или поломанной жизнью могла закончиться каждая из подобных попыток. По сравнению с пятью месяцами прошлого года, в этом году количество нарушений выросло на 51,7%.

Согласно обобщенной LDz информации, большинство нарушений на железной дороге совершают подростки в возрасте от 13 до 17 лет, и большую часть из них составляют юноши.

"Движущийся поезд совсем не то же самое, что карусель — это не развлечение! Последствия у подобных действий могут быть трагичными. Вес и сила человека и поезда несравнимы между собой. Необдуманные действия на рельсах или вблизи движущегося поезда могут кончиться несчастьем, поэтому мы призываем быть ответственными и самих участников движения, и тех, кто находится рядом — если вы видите какие-то незаконные или опасные действия вблизи железнодорожных путей, немедленно сообщите в полицию", — просит начальник отдела превентивного управления Государственной полиции Андис Ринкевицс.

По мнению эксперта LDz, причины прироста количества несчастных случаев связаны не только с человеческой самоуверенностью, но и наступлением теплого времени года, а также с ограничениями, принятыми для ограничения распространения Covid-19, из-за чего молодым людям не хватает другой, законной и в то же время интересной активности. Как и год назад, серьезной причиной является и употребление алкоголя, который не только затрудняет восприятие, но и заставляет необдуманно действовать там, где это опасно.

Чтобы обучить детей и подростков правилам безопасности вблизи железной дороги, эксперты LDz в течение всего мая проводили дигитальные занятия в школах Латвии по всем группам классов. В июне дигитальные уроки "Что надо знать и как вести себя вблизи железной дороги?" будут проводиться для дошкольных образовательных учреждений.

LDz подготовило также пять новых документальных короткометражных фильмов, запечатлевших как подлинные рассказы людей, пострадавших при происшествиях на железной дороге и возле нее, так и интервью со специалистами. В них своими историями поделились Евгений, переходивший железнодорожные пути в неположенном месте и потерявший ноги, мама Виктора Ирина, сын которой после несчастного случая на рельсах страдает от проблем психического здоровья, и Александр, которой в канун своего шестого дня рождения потерял ноги, прицепившись к едущему поезду. Есть в фильмах и документальные истории, герои которых сами уже не могут их рассказать. Одна из короткометражек рассказывает о девушке, которую из-за ее спешки и невнимательности сбил поезд; вторая — о самоубийстве молодого человека. Своим опытом в этих фильмах делятся также машинист тепловоза LDZ Cargo Марцис Черпинскис и подростковый психотерапевт Нилс Саксс Константиновс.