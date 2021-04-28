Молодые люди в больницах и Ушаков против “зеленых сертификатов”. Главное о Covid-19 на 28 апреля

В Латвии растет заболеваемость Covid-19, Минздрав призывает жителей поспешить с вакцинацией, больницы сообщают о росте госпитализаций среди молодых пациентов, а Нил Ушаков выступил против введения “зеленых сертификатов”. Delfi коротко рассказывают, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 28 апреля.

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Цифры: За прошедшие сутки в Латвии выявлены 967 новых случаев Covid-19, скончались восемь человек. В больницы поступили 68 пациентов, всего в стационарах лечатся 693 человека, из них 80 в тяжелом состоянии.

В Литве выявлены 1585 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек, а в Эстонии новым коронавирусом заразились 396 человек, сообщений о новых смертях не поступало.

В Латвии впервые использована вакцина Janssen (Johnson&Johnson). Прививку новой вакциной получили 15 человек. Всего во вторник привиты 5773 человека.

15 самоуправлений выбыли из списка эпидемиологически безопасных. В них больше не будет доступна очная учеба. Из списка безопасных выпали Аматский, Ауцский, Адажский, Дурбский, Инчукалнский, Яунелгавский, Карсавский, Кокнесский, Кримулдский, Лубанский, Павилостский, Ропажский, Ругайский, Сигулдский и Вецумниекский края.

Минздрав призывает людей из приоритетных групп поспешить с записью на вакцинацию. 3 мая начнется вакцинация всего населения и ведомство хочет, чтобы люди из групп риска воспользовались своей возможность получить вакцину раньше. На выходных по всей Латвии откроется 16 центров вакцинации, которые будут проводить вакцинацию прививками Pfizer-BioNTech и Moderna.

В интенсивной терапии все больше молодых Covid-пациентов. Больница им. Страдиня порталу rus.LSM.lv сообщила, что всё чаще в больницу поступают молодые люди с Covid-19 - в возрасте 30 - 50 лет. Примерно трети пациентов требуется помощь интенсивной терапии. При этом все реже госпитализируют пожилых людей или лиц с хроническими заболеваниями.

Кариньш недоумевает насчет ограничений на распространение информации на русском. "Мне непонятно, почему в чрезвычайных обстоятельствах мы тонем в ужасной бюрократии", — заявил премьер-министр Латвии в эфире TV3. Как подчеркнул Кариньш, для снятия различных ограничений необходимо как можно скорее прививать население Латвии.

Ушаков собирается голосовать против “зеленых сертификатов” для путешествий по ЕС. Депутат Европарламента от Латвии Нил Ушаков (Согласие) сообщил, что на голосовании Европарламента выступит против введения так называемого "зеленого сертификата", содержащего отметки о вакцинации от Covid-19 и позволяющего привитым людям путешествовать внутри Евросоюза. Ушаков объясняет свою позицию тем, что "большая часть жителей Латвии не смогут путешествовать за границу" и "может попросту стать европейцами второго сорта".