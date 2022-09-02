Молодые врачи все хуже говорят по-русски. Кто пойдет на уступки — медики или пациенты?

Молодые врачи, которые родились уже после распада СССР, плохо говорят по-русски. Между тем, среди пациентов много людей пожилых, так и не освоивших латышский язык, а также детей, говорящих только на языке семьи. По информации Латвийского радио, в сфере обслуживания все сложнее найти работу без знания русского. В медицинских коллективах все это уже чревато конфликтами. И все более актуальным становится вопрос: кому придется приспосабливаться — пациента или медикам. Этим вопросом задался портал lsm.lv.

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Латвийское радио приводит в качестве иллюстрации языковых проблем в медицинской сфере рассказ медика Марекса Марчукса. Врач-педиатр работает и в Риге, и в Резекне. Русским языком врач владеет не блестяще, и сталкивается с проблемами в коммуникации с пациентами. Медик признает: и в Риге, и в Резекне русскоязычных пациентов достаточо много. По словам Марекса, молодые медики русский язык знают плохо

"По сравнению со старшими коллегами у нас, молодых резидентов, владение этим языком не столь распространено. Вспоминаю свое время учебы, были многие коллеги, котоый русский язык вообще не знали", — признает молодой врач: "В тот момент, когда нужно было отправляться в больницы, на практическую работу, они сразу уже целенаправленно обращались к латышским пациентам".

Марекс считает, что в Латвии один государственный язык — латышский, поэтому к молодому врачу нельзя предъявить требования владения русским языком. Однако на практике все несколько иначе: с пациентом надо общаться, чтобы узнать его жалобы, и владение русским языком в реальности дает преимущество.

Латвийское радио утверждает, что в распоряжении редакции есть письмо, в которых рассказывает о ситуациях, когда врач во время операций вынужден говорить по-русски, потому что медсестры предпочитают не говорить по-латышски.

Языковой вопрос — не та тема, о которой молодые медики говорят охотно, отмечает Латвийское радио. Многие молодые врачи отказались давать комментарии на эту тему, опасаясь реакции на рабочем месте. На условиях анонимности один медик признался, что получил рекомендацию от руководства не высказываться на эту тему.

Наличие языкового барьера при трудоустройстве не отрицает и руководитель Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле. Она утверждает, что владение русским языком от сотрудников служба не требует.

Ципуле пояснила, что коллеги из Латгалии, например, охотно помогают бригадам в Риге. Именно в столице и Латгалии больше всего русскоязычных пациентов.

"Нужно также признать, что во время Covid-19, когда мы перебрасывали в Ригу бригады из разных регионов, конечно, коллеги из Курземе из Видземе, именно из-за языка, не хотели, чтобы их перебрасывали. Потому что в Риге фактически каждый второй вызов или даже больше приходилось обслуживать на русском языке. Но в конце концов, мы справились. Но нельзя отрицать региональную разницу: например, Латгальский регион очень рад приехать в Ригу на замену коллегам, потому что у них нет проблем в общении на русском языке", — признала Ципуле.

Григорий Семенов, руководитель Даугавпилсской больницы, не помнит, чтобы в городе, где проживают много русскоязычных, кто-то из медиков отказывался работать из-за языка. К тому же до военного вторжения России в Украину и санкций, в больницу обращались водители-дальнобойщики с востока — и русский язык просто не мог не быть рабочим. В Даугавпилсской больницы русским языком пользуются ежедневно. Нет проблем и если приходят молодые коллеги, плохо владеющие русским.

"Да, у нас своя специфика, ничего не поделаешь, мы рядом с границей, но мы к этому привыкли", — говорит Семенов: "И у нас "много народов" в рабочей среде. Иногда бывает так, что если человек действительно не понимает по-русски, но ему нужно составить анамнез, наладить общение с больным, к нему прибегает медсестра или фельдшер, чтобы помочь, перевести".

Семенов не отрицает, возможно, есть молодые врачи, которые не рассматривают для себя работы в Даугавпилсе из-за слабого владения русским языком. Однако те, с кем Семенов вел переговоры, уверены, что и знания госязыка хватит. Терять молодых специалистов из-за языка руководитель больницы не собирается, считая, что распространенность русского языка не может быть препятствием для привлечения медиков в Латгалию.

Лиене Ципуле не скрывает: при уменьшении числа работников, владеющих русским языком, призывает готовиться к тому, что Служба неотложной медицинской помощи, возможно, не сможет всегда обеспечивать коммуникацию на русском языке.

"Действительно, знание молодыми людьми русского языка существенно отличается от того, как в прошлом пользовались этим языком старшие коллеги. Учитывая то, что у нас опытные коллеги каждый год уходят на пенсию, нам действительно нужно начинать считать и готовиться к тому, что в какой-то момент наши врачи, работающие в бригадах, а также работающие в центре оперативного управления, не всегда смогут обеспечить общение на русском языке", — сказал Ципуле.

Признает то, что среди молодежи русский язык все менее популярен, и руководитель факультета резидентуры Рижского университета им. Страдиня, профессор Илзе Гропе.

"Я допускаю, что есть специальности, где не нужно много разговаривать с пациентом, например рентгенология, но, скажем, есть семейная медицина, целый ряд подспециальностей, где очень важно собрать анамнез или историю болезни. Где человек, если он не может изъясняться по-латышски, полностью не назовет свои симптомы. В проигрыше в этот момент и врач, и пациент", — сказала Гропе.

Артур Шилов, глава Латвийской ассоциации молодых врачей, говорит, что в случаях, когда молодой врач не говорит по-русски, а пациент не говорит по-латышски, ситуация решается привлечением другого коллеги по отделению. Однако Шилов также призывает общество понять реальную ситуацию — чаще всего к врачам обращаются пожилые люди, и они часто говорят по-русски.

"Вы должны понимать, что среди клиентов системы здравоохранения у нас достаточно людей, которые не говорят по-латышски, они говорят по-русски. И это нужно учитывать. Но во всех этих случаях коллеги обычно очень поддерживают, готовы помочь. Всегда есть выход и решение", — сказал Шилов.