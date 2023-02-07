Молодых людей, задекларированных за границей, не будут призывать в армию

Молодые люди, задекларированные за пределами Латвии, не будут призываться на Службу государственной обороны (СГО). Об этом заявил государственный секретарь Министерства обороны Янис Эглитс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, которая продолжает рассматривать законопроект о службе.

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Прошлым летом, после того как тогдашний министр обороны Артис Пабрикс представил проект СГО, Минобороны говорило, что граждане, проживающие за границей, также будут призываться на военную службу. Поданная в Сейм редакция законопроекта предусматривала, что до 2027 года граждане, постоянно проживающие в иностранном государстве и уведомившие Управление по делам гражданства и миграции о своем адресе проживания в иностранном государстве, не будут призываться на службу.

Сегодня на двух заседаниях комиссии депутаты спросили Эглитса о том, будет ли СГО относиться к молодежи, проживающей за границей.

Эглитс заявил, что призыв на военную службу будет применяться только к молодым людям, задекларировавшим место жительства в Латвии.

"Если гражданин не выполнил своих обязательств перед государством и не заявил о своем месте жительства за границей, то он подлежит призыву на военную службу. Если он выполнил свои обязательства и корректно указал свое место жительства в иностранном государстве, то призыв на военную службу на него никак не направлен", — сказал госсекретарь.

По словам Эглитса, анализируя опыт Финляндии и Эстонии, трудно найти механизм, чтобы заставить людей вернуться в Латвию, или "гоняться за ними по миру".

В то же время Минобороны может подготовить поправки к третьему чтению законопроекта, чтобы предусмотреть некоторые санкции для молодых людей, которые злонамеренно уклоняясь от службы, уехали за границу, а затем вернулись в Латвию.

"Неправильно полагать, что человек, проживающий за границей, намеренно уклоняется от своих обязанностей", — подчеркнул Эглитс.

Эглитс заявил, что розыск граждан, проживающих за границей, уже сейчас создает проблемы для коллекторов и правоохранительных органов, и СГО никак тут не поможет.

Эглитс также заверил, что на службу не будет призван молодой человек, который, будучи на момент призыва 18-19 летним, задекларируется за границей, а в 23 года решит вернуться в Латвию.

Среди депутатов возникли опасения, что некоторые молодые люди осознанно или с подачи родителей задекларируются за границей, лишь бы не быть призванными. "Например, молодой человек живет в Элее, и, достигая призывного возраста, уезжает и регистрируется в Шяуляе, но продолжает жить в Элее", — привел пример депутат Национального объединения Янис Домбрава.

Он согласен с тем, что в первом призыве могут быть исключены лица, проживающие в зарубежных странах, однако в долгосрочной перспективе одинаковые условия должны быть у всех граждан Латвии, независимо от их фактического места жительства.

Депутат Эдвин Шноре добавил, что СГО в таком случае будет "полуобязательной".

Депутат, бывший командующий Сухопутными войсками Латвии Игорь Раев ("Объединенный список") не отрицал, что при таком порядке будет возможность искусственно уклоняться от службы. В то же время необходимо понимать, повлияет ли такой порядок на СГО как таковую.

На начальном этапе число призывников будет небольшим, и с годами станет понятно, носит ли потенциальное уклонение систематический характер и представляет ли оно собой проблему. "Ну, а дальше, я думаю, Минобороны придумает решение этого вопроса", — сказал Раев.

Депутат Айнар Латковскис ("Новое Единство") со своей стороны заявил, что качество важнее количества, поэтому нет смысла "гоняться" за такими молодыми людьми. Наоборот, важно сделать привлекательной военную службу, где человек выполняет свой долг перед государством, народом, семьей.