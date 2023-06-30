Молодым родителям на заметку: на больших концертах Праздника песни в сидячей зоне не будет места для колясок

В социальных сетях многие возмутились объявлением о том, что на больших концертах Праздника песни и танца в зоны сидячих мест нельзя будет попасть с детскими колясками. Возмущение было вызвано и тем фактом, что это объявление было сделано в последний момент. Об этом пишет LSM.lv.

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Неделя Праздника песни уже наступила, билеты куплены, однако для многих стала неожиданностью новость о том, что на большие концерты нельзя будет попасть с детскими колясками.

"Родители нам об этом сообщили, что непонятно и это действительно затруднительно, но главное, чтобы родители были своевременно и обширно проинформированы об этом, чтобы не было так, что вы приехали с маленьким ребенком, вас заставили оставить коляску в специальном месте, а вы не подготовились к тому, что в поздние вечерние часы нужно будет держать ребенка в руках", — отметила глава родительской организации Mammām un tētiem Инга Акментиня-Смилдзиня.

Это решение было принято главным образом из соображений безопасности, пояснил руководитель группы оперативного управления Праздника песни и танца Артис Велшс. А именно, необходимо, чтобы пути эвакуации с мест проведения мероприятий были свободны, чтобы в случае опасности зрители могли бы покинуть концерт.

Ограничение на вход с колясками будет распространяться на концерты на большой эстраде Межапарка и стадионе "Даугава". Коляски нужно будет оставить в специально отведенном для этого месте. Оно будет охраняться и будет доступно во время мероприятия.

Общественная активистка Майя Крастиня заявила, что ограничение в некоторой степени исключает посещение этих мероприятий с маленькими детьми. Сложно держать ребенка в руках так долго, но оставить отпрыска у няни требует от родителей других ресурсов.

"Есть разные люди в колясках — будь то инвалидные или детские коляски, об этом нужно думать заранее, в каких местах они разрешены. Понимаю, что на стадионе может быть сложнее, но во всем мире есть дети с маленькими детьми, люди в колясках, об этом просто надо вовремя подумать", — заявила Крастиня.

При посещении концертов также следует помнить, что жидкости на территории проведения мероприятий проносить нельзя, но можно брать с собой пустые бутылки. Их можно будет наполнить водой на мероприятиях.