Молодым родителям на заметку: на больших концертах Праздника песни в сидячей зоне не будет места для колясок
Foto: F64

В социальных сетях многие возмутились объявлением о том, что на больших концертах Праздника песни и танца в зоны сидячих мест нельзя будет попасть с детскими колясками. Возмущение было вызвано и тем фактом, что это объявление было сделано в последний момент. Об этом пишет LSM.lv.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Неделя Праздника песни уже наступила, билеты куплены, однако для многих стала неожиданностью новость о том, что на большие концерты нельзя будет попасть с детскими колясками.

"Родители нам об этом сообщили, что непонятно и это действительно затруднительно, но главное, чтобы родители были своевременно и обширно проинформированы об этом, чтобы не было так, что вы приехали с маленьким ребенком, вас заставили оставить коляску в специальном месте, а вы не подготовились к тому, что в поздние вечерние часы нужно будет держать ребенка в руках", — отметила глава родительской организации Mammām un tētiem Инга Акментиня-Смилдзиня.

Это решение было принято главным образом из соображений безопасности, пояснил руководитель группы оперативного управления Праздника песни и танца Артис Велшс. А именно, необходимо, чтобы пути эвакуации с мест проведения мероприятий были свободны, чтобы в случае опасности зрители могли бы покинуть концерт.

Ограничение на вход с колясками будет распространяться на концерты на большой эстраде Межапарка и стадионе "Даугава". Коляски нужно будет оставить в специально отведенном для этого месте. Оно будет охраняться и будет доступно во время мероприятия.

Общественная активистка Майя Крастиня заявила, что ограничение в некоторой степени исключает посещение этих мероприятий с маленькими детьми. Сложно держать ребенка в руках так долго, но оставить отпрыска у няни требует от родителей других ресурсов.

"Есть разные люди в колясках — будь то инвалидные или детские коляски, об этом нужно думать заранее, в каких местах они разрешены. Понимаю, что на стадионе может быть сложнее, но во всем мире есть дети с маленькими детьми, люди в колясках, об этом просто надо вовремя подумать", — заявила Крастиня.

При посещении концертов также следует помнить, что жидкости на территории проведения мероприятий проносить нельзя, но можно брать с собой пустые бутылки. Их можно будет наполнить водой на мероприятиях.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Spītība un pluikš pa vīli. Cēsu novada paaudžu stāsti
Praktiski padomi: ko darīt ar pārtikas atlikumiem?
Foto: Kā automatizēta līnija 'E. Gulbja laboratorijā' veic analīzes
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sapņu māja kā 'Lego' konstruktors. 'Green Space' stāsts
Kvalificēts e-paraksts: kā tas palīdz sadzīvē un darbā
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Голосуй за самые красивые места Вентспилса и выигрывай