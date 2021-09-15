МОН хочет отказаться от принципа "деньги следуют за учеником". Что предлагается взамен?

Министерство образования и науки (МОН) разработало предложение по трем новым моделям расчета заработной платы учителей, побуждая отказаться от принципа "деньги следуют за учеником". Об этом сообщает агентство LETA.
В последние годы под руководством различных министров было предпринято несколько попыток найти оптимальную модель расчета зарплаты учителей, подход неоднократно менялся, однако в этом году дискуссии возобновились.
В среду, 15 сентября, министр образования и науки Анита Муйжниеце (НКП) во время заседания Латвийского профсоюза сотрудников образования и науки (LIZDA) пояснила, что 1 сентября 2022 года заканчивается ранее принятый график повышения зарплат педагогов, и поэтому стоит предпринимать дальнейшие действия.
Главной целью МОН является оказание поддержки школьникам в получении качественного образования. Одновременно необходимо добиться и более высоких зарплат для учителей.
Прежде чем предложить возможные модели оплаты труда, Муйжниеце обратила внимание на "неловкие факты", которые характеризуют нынешнюю ситуацию с зарплатами учителей и финансирование системы образования в целом. Министр сообщила, что примерно у каждого пятого педагога нагрузка составляет менее 15 часов в неделю. Эта проблема имеет существенную связь с маленькими школами, содержание которых не только дорого стоит, но и не позволяет учителям работать нормальное количество часов из-за очень небольшого числа учеников.
Несмотря на это, нынешняя модель облегчает доступ маленьким школам ко многим учителям, не побуждая к "привлечению критически важного вспомогательного персонала".
Варианты моделей расчета зарплат учителей рассматривались несколько месяцев. МОН пришло к выводу, что следует изменить не только подход, но и нарратив, поскольку "проблему нельзя решить таким же мышлением, в результате которого она появилась".
Муйжниеце представила три возможных модели финансирования, которые предусматривают отказ от нынешнего подхода "деньги следуют за учеником".
Первая модель — переход к принципу "деньги следуют за классом". Этот подход основан на подсчете финансирования класса в школе. В то же время министр призналась, что это не решило бы долгосрочные проблемы, а также не мотивировало бы самоуправления. Финансирование рассчитывалось бы для школы, уменьшая влияние изменений в количестве учеников. Эта модель могла бы быть выгодной для школ, где минимально меняется количество учащихся. Риск такой модели — возможное отсутствие мотивации для обеспечения эффективности.
Вторая модель работает по принципу "класс в самоуправлении", который подразумевает необходимость установить размер класса. В видении МОН такая модель побудила бы самоуправления оптимизировать школьную сеть, а также способствовать ответственности за качество образования. Муниципалитеты играли бы большую роль в обеспечении качественного образования. Самоуправление получило бы финансирование только на определенные расходы: осуществление учебной программы, а также меры поддержки и административные затраты.
Этот подход предусматривает, что муниципалитет сам должен нормировать фактическое количество учеников.
Слабые стороны этой модели заключаются в том, что расчет госфинансирования для самоуправления прямым образом связан с минимальной ставкой зарплаты, указанной в нормативных актах. Вместе с этим, повышение зарплат связано с выделением дополнительного финансирования от государства.
Третья модель, которую министр охарактеризовала как "простую и понятную", предусматривает определение средних затрат на одного учащегося путем передачи ответственности распределения целевых грантов самоуправлениям. Муниципалитет должен разработать свою стратегию для обеспечения и управления качеством образования, а также содержания школьной сети.
Третья модель предполагает тесное сотрудничество между всеми сторонами. Расходы на одного учащегося включают в себя финансирование школьной программы, дополнительный доход педагогов и оплату мер поддержки, финансирование школьной администрации и поддержки персоналу.
Согласно этой модели, расчет госфинансирования не был бы связан с системой коэффициентов и повышением минимальной зарплаты. Это позволило бы быстрее повышать минимальную ставку зарплаты учителей в соответствии с фактическим повышением ставки зарплат педагогов.
МОН подсчитало, что один школьник в среднем обходится самоуправлению в 150 евро.
По мнению Муйжниеце, было бы разумнее выбрать третью модель, но пока никаких решений не принято, дискуссия открыта. Модель, которую поддержит Кабинет министров, планируется ввести с 1 сентября 2022 года.