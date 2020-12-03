МОН: использование масок в школах - эффективное решение для снижения распространения Covid-19

Использование масок как педагогами, так и учениками является эффективным решением для сокращения распространения Covid-19, считает Министерство образования и науки (МОН).

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В министерстве агентству LETA пояснили, что, оценивая опыт 30 стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) в отношении требований к использованию масок в школе, можно констатировать, что в 72% случаев учащиеся в обязательном порядке используют маски, и в более чем половине стран ЕС и ЕЭЗ маски используются учениками с шести лет или даже с более младшего возраста.

По крайней мере в шести из этих стран эпидемиологическая ситуация сейчас улучшается, например, в сильно пострадавших от пандемии Бельгии, Чехии и Франции.

МОН отмечает, что, по заявлению специалистов Центра профилактики и контроля заболеваний, ношение масок дает больший эффект, если при этом в школах соблюдается необходимая дистанция. В Латвии уже с 30 ноября вступило в силу требование, согласно которому школы во время учебного процесса должны предоставлять не менее 3 кв. м на одного учащегося.

"Использование масок, соблюдение дистанции и гигиенических требований, регулярное проветривание помещений - реализация этого комплекса мер предосторожности дает надежду на то, что к окончанию чрезвычайного положения 11 января 2021 года ситуация в учебных заведениях и стране в целом будет стабилизирована и очные занятия смогут возобновить ученики старших классов", - отмечает министерство.

Всемирная организация здравоохранения также подчеркивает, что использование масок детьми и подростками в школах следует рассматривать как часть стратегии по ограничению распространения Covid-19. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию, меры гигиены, стараться ограничить встречи и круг контактов за пределами дома, учебы или работы, а также использовать мобильное приложение "Останови Covid", подчеркивает МОН.

Министерство также напоминает, что уже со следующего понедельника, 7 декабря, дети в возрасте от семи лет должны будут использовать маски в общественном транспорте.

Самая "быстрая" инициатива

Между тем на портале общественных инициатив Manabalss.lv уже собрано более 20 тысячи подписей за отмену требования обязательного ношения масок в начальной школе. Жители продолжают активно подписываться.

"Менее, чем за сутки было уже собранно более 18 тысяч подписей. Впервые за девять лет работы платформы инициатива так быстро получила столь убедительную поддержку", - говорится на странице Manabalss.lv.

В четверг, 3 декабря автор инициативы "Позволим детям дышать свободно в школе" подала ее в Сейм.

"Правительству, возможно, придется пересмотреть свое распоряжение о том, что в связи с продлением чрезвычайной ситуации ученики начальных классов должны будут носить маски как в школе, так и за ее пределами. Такое мнение в эфире Латвийского телевидения озвучила спикер Сейма Инара Мурниеце, сославшись на получившую большую поддержку общества инициативу на портале Manabalss.lv. По мнению Мурниеце, столь активная позиция общественности свидетельствует о том, что правительство может пересмотреть решение.

Как сообщалось, во вторник на заседании правительства было принято решение, что и в Латвии с 4 января 2021 года учителя и ученики 1-4-х классов должны будут носить маски. Дети смогут не использовать маски в особых случаях, если это связано с состоянием здоровья. Маски должны носить и работники дошкольных образовательных учреждений.