МОН обдумывает ужесточение языковых требований к дошкольным педагогам

Возможно, на фоне школьной реформы было бы уместно поговорить о более серьезных языковых требованиях к дошкольным няням. Такое мнение выразила министр образования и науки Анда Чакша, сообщает агентство LETA.

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Во вторник, 1 августа, глава Минобразования провела встречу с президентом страны Эдгаром Ринкевичем в Рижском дворце. Поводом для обсуждения стала реализация так называемой концепции единой школы — согласно ей уже с 1 сентября преподавание в первом, четвертом и седьмых классах будет вестись только на латышском языке.

В беседе с Ринкевичем министр признала, что одной из проблем остается обеспечение детей преподавателями с хорошими знаниями латышского языка.

Чакша указала, что каждую школу следует оценивать индивидуально, поскольку благоприятная среда для перехода к обучению на госязыке во многом зависит от директоров. Министр также считает, что общество должно "помочь интегрировать детей и говорить с ними на латышском языке".

"Отступления от этого требования не будет. Да, это займет время, в образовательный процесс нужно будет вложить средства и оказать всю необходимую помощь. Уже сейчас проводятся лагеря для учителей и детей. Точно так же готовятся учебные материалы, которые, возможно, могли бы быть готовы раньше, но они обязательно будут", — сказала Чакша.

Министр образования и науки обсудила с президентом страны комплексные решения по повышению качества образования. В частности, упоминались слабые результаты школьников по итогам централизованных экзаменов по математике и латышскому языку.

"Следует искать решения, говоря как о качестве подготовки учителей, так и о наличии средств обучения. Не меньшее занчение имеет и то, насколько хорошо самоуправления умеют использовать финансовые средства, инвестируя как в человеческие ресурсы, так и в техническое обеспечение", — указала министр.