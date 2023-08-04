МОН предлагает создать отдельную финансовую программу для сохранения школ на восточной границе

После встречи с социальными партнерами Министерство образования и науки (МОН) предлагает включить в доклад о реформировании школьной сети идею о создании отдельной финансовой программы для поддержки латвийских самоуправлений и школ, расположенных на границе с Россией и Белоруссией.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Как сообщили агентству LETA в министерстве, сегодня продолжилось обсуждение с социальными партнерами изменений в школьной сети и модели финансирования заработной платы учителей с целью внесения правок в доклад МОН.

МОН считает, что предложенная им отдельная финансовая программа позволит поддержать приграничные самоуправления, которым по соображениям национальной безопасности присвоен особый статус. Несмотря на то, что в некоторых учебных заведениях этих муниципальных образований не будет достигнута численность учащихся, соответствующая установленным количественным критериям, их удастся сохранить. При этом данные школы должны будут обеспечить учащимся такие же качественные возможности образования, как и в других местах Латвии.

Для того чтобы образовательное учреждение могло получать финансирование из государственного бюджета в полном объеме, предполагается определить минимальное количество учащихся в классе в зависимости от уровня урбанизации, а также соблюдать уровень урбанизации: чем плотнее населенность территории, тем больше учеников в классе и большее число классов будет необходимо обеспечить.

Согласно плану МОН, в городах государственного значения и административных центрах минимальное количество учащихся во всех четырех группах классов должно составлять не менее 120 человек. В муниципалитетах вне административных центров, по плану министерства, минимальное количество учащихся в группах с 1-го по 3-й и с 4-го по 6-й класс должно составлять 30 учеников, а в группах 7-9 и 10-12 классов - 60 учащихся. В свою очередь, в приграничных и малонаселенных самоуправлениях число учащихся в трех группах классов до 9-го класса должно быть 30, а в средней школе - 60.

В министерстве пояснили, что отказались от идеи определения обязательного среднего числа учеников в классе, чтобы придать школам больше гибкости.

В МОН указали, что количественные критерии в группе 1-6 классов будут носить рекомендательный характер и самоуправления смогут делать исключения, однако на этой ступени образования не будет разрешено организовывать совмещенные классы. В свою очередь, количественные критерии в группе 7-12 классов будут обязательными для всех самоуправлений - решение о реорганизации школьной сети будет приниматься самоуправлением по согласованию с министерством. Самоуправления, расположенные у границы страны, смогут самостоятельно определять количественные критерии для группы 1-9 классов, а для группы 10-12 классов критерии будут обязательными независимо от степени приближенности к границы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Министр образования и науки Анда Чакша подчеркнула, что переход на модель программного финансирования был включен в доклад для того, чтобы в Латвии были "хорошо подготовленные и хорошо оплачиваемые учителя". По ее мнению, новая модель финансирования в течение четырех лет поможет обеспечить учителей средней зарплатой в размере 2500 евро.

Рассмотрение доклада об оптимизации школьной сети в правительстве запланировано 15 августа. До этого 8 августа с ним ознакомится депутаты комиссии Сейма по образованию, культуре и науке и комиссии по государственному управлению и самоуправлению.

По словам представителя Латвийского союза самоуправлений Кристине Кинчи (ЛСС), правительству перед утверждением доклада сначала следует представить промежуточный доклад.

Представитель Объединения центров регионального развития (ОЦРР) Улдис Витолиньш также выразил недовольство тем, что свое мнение по докладу придется представить в столь сжатые сроки, поскольку невозможно подготовить серьезные аргументы по сути предложения, которое коренным образом затронет все регионы и сельские районы Латвии.

Витолиньш подчеркнул, что задуманная МОН реформа может "очень дорого обойтись" самоуправлениям, потому что во многих случаях затраты "значительны и нелогичны": даже если поблизости есть пустующие школы, самоуправления будут вынуждены строить новые пристройки. Обеспокоенность самоуправлений также связана с закрытием нескольких классов в потоке 7-9 классов, так как они не будут соответствовать количественным критериям.

"Все бремя ляжет на плечи самоуправлений, потому что потребуются огромные инвестиции", - сказал Витолиньш. В качестве примеров он привел самоуправления Сигулды и Смилтене, где необходимые инвестиции оцениваются в 30-35 млн евро.

"Мы понимаем, что необходимо повышать зарплату учителям, но это нельзя делать за счет сельских школ", - сказал Витолиньш. Он сообщил, что 11 августа министерство вновь встретится с представителями самоуправлений для продолжения переговоров по текущим вопросам.

Вопрос о том, почему не имеют права на существование малые школы, несмотря на высокие результаты экзаменов, задал и руководитель Латвийской ассоциации лидеров образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудолф Калванс. Он отметил, что, по мнению министерства, такое решение будет краткосрочным.

Калванс согласен с тем, что при реорганизации школьной сети успеваемость учеников может не пострадать, в то же время нет уверенности в том, что учителя, которые до сих пор преподавали только в волости, захотят перейти на работу в учебное заведение, расположенное в центре.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки (ЛПРОН) Инга Ванага оценила тот факт, что министерство учло несколько возражений, например, относительно администрации, определения ставки вспомогательного персонала. В то же время МОН пока не идет на компромисс в вопросе обеспечения помощниками учителей во всех группах классов, а также количества учащихся в учебных заведениях, расположенных на границе.

Ванага надеется, что в доклад будут включены также дошкольное и специальное образование, так как в ряде школ такие программы реализуются одновременно с общеобразовательными, поэтому, по ее мнению, эти вопросы не стоит рассматривать отдельно.

Представитель профсоюза педагогов также отметила, что, хотя министерство и пообещало включить качественные критерии, доступность по-прежнему будет учитываться в качестве приоритета.

Министерство пообещало отправить дополненный доклад социальным партнерам поздно вечером в пятницу. В то же время представители организаций уже сейчас прогнозируют его дальнейшее обсуждение.