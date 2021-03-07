МОН предлагает в следующем году перенести экзамены по иностранным языкам на весенние каникулы

Из-за того, что экзамены по иностранным языкам проходят несколько дней и в них участвует большое число педагогов, Министерство образования предлагает в следующем учебном году провести их во время весенних каникул, чтобы не прерывать процесс обучения. Это затронет экзамены для 12 классов, сообщает LETA.

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Таким образом, весенние каникулы для 12 классов будут перенесены на период после экзаменов - с 21 марта по 25 марта. Перенос позволит снизить нагрузку на выпускников в конце мая и июне, отмечает министерство.

Всего 12 классам необходимо сдать не менее четырех экзаменов - централизованный экзамен по латышскому, один иностранный язык по выбору ученика, математика, а также как минимум ещё один экзамен по выбору ученика.

Экзамен по английскому сдает большинство учеников, поэтому на его проведение требуется три дня. На сдачу экзаменов по французскому и немецкому языку запланирован один день.