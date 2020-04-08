МОН предложит правительству варианты проведения централизованных экзаменов в школах

Министерство образования и науки (МОН) завтра предложит правительству принять решение по возможным вариантам проведения централизованных экзаменов в школах, сообщил парламентский секретарь МОН Рейнис Знотиньш.

Он отметил, что министерству примерная стратегия ясна, но конкретные варианты будут названы завтра после заседания правительства, потому что вначале нужно получить согласие партнеров по коалиции.

Министр образования и науки Илга Шуплинска сегодня сообщила на Латвийском радио, что централизованные экзамены могут состояться в июне.

Она отметила, что будет следовать рекомендациям Минздрава, которые предусматривают — если есть определенное количество экзаменующихся в конкретном образовательном учреждении и соблюдается требование "два на два", то организовать экзамен не проблема.

В настоящее время МОН проводит подсчеты, сколько учащихся намерены сдавать экзамены по латышскому языку, математике и английскому языку, чтобы понять, можно ли их физически организовать. Параллельно также рассматривается возможность, можно ли провести устную часть экзаменов удаленно. "Третий момент, который сегодня обсуждается, это совсем небольшое, но все же сокращение в содержании экзамена. Это три основных акцента, которые рассматриваются — количество школьников, какая из частей экзаменов может быть удаленной и сокращение содержания", — сказала Шуплинска.

Если вначале МОН склонялось к тому, что учащиеся 9-х классов вместо экзаменов получат годовую оценку, то после разговора со школами и писем встревоженных школьников считает, что, если есть возможность провести экзамены в июне, то для 9-х классов нужно организовать комплексный экзамен, объединив все четыре централизованных экзамена, но уменьшив объем и требования.

МОН не хочет проводить централизованные экзамены в мае, потому что, если 12 мая чрезвычайное положение закончится, возвращение к нормальному ритму работы произойдет не сразу. "Поэтому ясно, что 15 мая нельзя проводить экзамен по иностранному языку. Нужны по крайней мере две недели, чтобы планомерно провести консультации и все организовать. Поэтому план "А" предусматривает экзамены в июне", — сказала министр.