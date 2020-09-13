МОН просит выделить 4 млн евро на приобретение портативных компьютеров для школ
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Министерство образования и науки (МОН) просит в рамках бюджетной программы "Средства на непредвиденные обстоятельства" выделить 3,97 млн евро на улучшение технологического обеспечения учебных заведений — покупку портативных компьютеров.

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Правительство рассмотрит подготовленный МОН проект распоряжения 15 сентября.

Компьютеры будут предоставляться общеобразовательным школам (за исключением вечерних, заочных и школ социальной коррекции) и специальным учебным заведениям пропорционально количеству учащихся в группе 7-12 классов на 1 сентября 2020 года.

После покупки компьютеры будут безвозмездно переданы в собственность самоуправлений как учредителей учебных заведений.

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LETA

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Министерство образования
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