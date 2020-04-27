МОН разработает рекомендации для возобновления спортивных занятий на свежем воздухе

Представители Министерства образования и науки (МОН) и Министерства здравоохранения обсудили возможность возобновить некоторые спортивные занятия. Стороны достигли договоренности о том, что МОН на этой неделе разработает рекомендации для проведения спортивных занятий, а затем направит свое предложение на рассмотрение правительству, сообщил журналистам на пресс-конференции представитель Минздрава Оскарс Шнейдерс.

Шнейдерс рассказал, что представители министерств говорили о спортивных занятиях на свежем воздухе, как об индивидуальных, так и о командных спортивных мероприятиях, с учетом соблюдения необходимой дистанции.

На встрече обсуждались также различные дополнительные обстоятельства, такие как возможность брать с собой личный спортивный инвентарь. В то же время министерства договорились, что занятия спортом будут разрешены для людей в возрасте от 7 до 65 лет.

Речь о спортивных мероприятиях, где предусмотрен близкий контакт людей, в настоящее время не идет. "Никаких контактных боев и единоборств не будет, а будут индивидуальные и командные тренировки с соблюдением необходимой дистанции", — сказал Шнейдерс.

Что касается профессионального спорта, Шнейдерс отметил, что если у спортсмена есть трудовой договор с клубом или спортивной базой, в которой он зачислен, то тогда он может отправиться на спортивную базу как на работу и осуществлять там тренировочный процесс.

Эти же правила затронут и представителей командных видов спорта с условием, что и они будут соблюдать нужную дистанцию.

Отвечая на вопрос, могут ли эти послабления вступить в силу до 12 мая, Шнейдерс отметил, что это зависит от Министерства образования и науки. Он сказал, что предложение может быть представлено на рассмотрение чуть раньше, но когда правила вступят в силу, пока неизвестно.