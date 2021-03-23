МОН: решение не продлевать учебный год для младших классов продиктовано эмоциональным состоянием детей
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С учетом того, что из-за пандемии Covid-19 в этом году школьникам приходилось долгое время учиться дистанционно, решение не продлевать учебный год до Лиго для 1-6-х классов принято из-за эмоционального состояния детей, заявили в Министерстве образования и науки (МОН).

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В МОН пояснили, что результаты, которые должны быть достигнуты учеником согласно государственным образовательным стандартам, рассчитаны на более длительный период. Учителя смогли сократить объем учебного материала, целенаправленно выбирая наиболее важные результаты, которых необходимо достичь в этом учебном году.

В соответствии с разработанными МОН принципами в период пандемии и удаленной учебы учителям рекомендуется на 10-30% уменьшать планируемое освоение учебного содержания, особенно при комбинированной или удаленной учебе.

МОН подчеркивает, что дети устали от дистанционного обучения, и продленный учебный год еще больше ухудшит их эмоциональное состояние. Предложение не продлевать учебный год для учащихся младших классов поддержали и партнеры министерства — Латвийский профсоюз работников образования и науки, Латвийская ассоциация руководителей образования и Латвийский союз самоуправлений.

Как сообщалось, в этом году учебный год для 1-6-х классов не будет продлен несмотря на то, что почти три недели учебного времени было потеряно из-за продления зимних каникул.

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LETA

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