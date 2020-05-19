МОН: решение о том, как организовать выдачу аттестатов, школы могут принимать самостоятельно

Решение о том, как будет организована выдача аттестатов, школы могут принимать самостоятельно, сообщили агентству LЕТА в Министерстве образования и науки (МОН).

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В министерстве напомнили, что во время чрезвычайной ситуации до 9 июня учебный процесс проходит удаленно, за исключением выпускных классов. Это же касается выдачи аттестатов — процесс должен происходить удаленно, а в случаях, когда нужен бумажный документ, его можно получить в школе, заранее договорившись о встрече.

Ограничения предусматривают запрет на торжественные мероприятия по вручению аттестатов и выпускные вечера. Если класс хочет провести такое мероприятие, его нужно отложить на более позднее время, когда в стране будет отменено чрезвычайное положение или смягчены ограничения, указали в МОН.