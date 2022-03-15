МОН: требование ковид-сертификата для педагогов нужно сохранить до конца учебного года

По мнению Министерства образования и науки (МОН), требование ковид-сертификата для учителей должно быть сохранено и после марта — по крайней мере до конца учебного года, заявила министр образования и науки Анита Муйжниеце на заседании правительства.

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Она пояснила, что очередное изменение требований может вызвать проблемы у руководителей школ.

Обсуждение темы сертификатов для учителей начала на заседании правительства председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что обсуждение этого вопроса на уровне экспертов ведется уже давно, и рассматривается возможность сохранить требование ковид-сертификатов в эпидемиологически опасных отраслях и после 1 апреля.

Павлютс добавил, что правительство решит все вопросы дальнейшего антиковидного регулирования 22 марта.