МОН: У самоуправлений нет права отправлять на "удаленку" сразу все свои школы

Между Министерством образования и науки и самоуправлениями возникло непонимание на тему, кто обладает полномочиями отправлять на удаленное обучение школы. Удаленный режим работы школ оговаривается нормативными актами и у самоуправлений нет права принимать решение о переводе на "удаленку" всех школ, находящихся на его территории, считает министерство.

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Решение об уходе на "удаленку" каждой школы принимает руководитель учебного заведения, согласовав это действие с учредителем школы — то есть, в большинстве случаев с самоуправлением, признает в то же время министерство.

Автономной возможностью принимать подобные решения уже воспользовались три городских думы — Риги, Лиепаи и Вентспилса. Несмотря на то, что Кабинет министров постановил возобновить очное обучение с 15 ноября, Рижская дума заявила, что учащиеся 7-12-х классов вернутся за парты в школу только 22 ноября. В этом есть определенная логика: из-за праздников следующая неделя — короткая: всего три рабочих (учебных) дня. Схожие решения приняли Лиепая и Вентспилс.

Однако министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) заявила, что "не поддерживает и не поддержит произвол самоуправлений в интепретации действующих правил". Школьники должны учиться очно, и только, если объективные причины, допускаются отступления от этой позиции.

"Во время, когда школьники, родители и учебные заведения и так живут в условиях повышенного стресса, неприемлемо за несколько дней до запланированного возвращения к очной учебе, принимать решения об удаленному обучении", — считает министр.

Министерство напоминает, что учебное заведение должно переходить на удаленное обучение, если Центр по профилактике и контролю заболеваний выявил очень высокий риск заражения Covid-19 в образовательном учреждении, а также если карантин был объявлен в месте реализации образовательной программы.

Обучение может быть организовано удаленно для школьников определенного предмета (курса), преподаватель которого должен соблюдать

обязательные меры эпидемиологической безопасности — домашний карантин, изоляцию. А также, если педагог не может проводить уроки очно по установленной руководителем и учредителем учебного заведения, обоснованной причине.

В период действия чрезвычайной ситуации до 11 января 2022 года — учебное заведение также может осуществлять учебный процесс удаленно на вахтовой основе — не более пяти рабочих дней в месяц только для учащихся 7–12 классов. Такое послабление сделано для того, чтобы школы смогли избежать "перекрытия" потоков разных классов, не переводя все эти классы на удаленное обучение. Принцип такой ротации не распространяется на учеников 1-6 классов, поясняет Министерство образования.

В то же время учиться удаленно разрешается, если затруднена доступность педагогов-предметников соответствующего класса и других сотрудников сотрудников школы для обеспечения обеспечения и реализации качественного очного учебного процесса.

В переводе с канцелярита на человеческий язык это можно интерпретировать, как то, что удаленное обучение может применяться тогда, когда не хватает педагогов — по причине болезни, карантина или же просто дефицита кадров. Как сообщила сегодня Рижская дума, в 37 случаях в школах города из-за непривитых педагогов, которые теряют право работать с 15 ноября, под угрозу поставлен учебный процесс. Всего из более чем 7 500 педагогов в школах Риги вакцинироваться отказались 235 учителей — с 15 ноября их замещают коллеги, что повышает нагрузку на преподавателей.