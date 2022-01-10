Мороз и солнце. Во вторник ожидается холодная ясная погода
Foto: F64

Утро вторника в Латвии будет самым холодным с декабря, а днем на всей территории страны будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

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Температура воздуха во вторник утром понизится до -5…-15 градусов, в Видземе и Латгале местами до -20 градусов. Максимальная дневная температура ожидается от -3 градусов на Курземском побережье до -13 градусов на востоке страны.

Ночью местами еще пройдет небольшой снег, а днем ожидается сухая и солнечная погода. Ветер слабый.

11 января в Риге будет ярко светить солнце и дуть слабый ветер. Температура воздуха утром понизится до -9 градусов, в пригородах до -13 градусов; днем температура поднимется до -6 градусов.

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