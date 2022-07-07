Морж, замеченный в Лиепае, уплыл на морское побережье Национального парка Слитере

Морж, которого 4 июля обнаружили на лиепайском побережье, сегодня был замечен на морском побережье национального парка Слитере. Об этом свидетельствуют записи, опубликованные в Facebook, пишет агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В национальном парке моржа обследовали сотрудники Департамента охраны природы. Хотя животное травмировано и очевидно, что у него недостаточно толстый слой жира, сейчас морж не находится в беспомощном состоянии и в помощи не нуждается, подчеркнул старший эксперт управления, зоолог Вилнис Скуя.

Лучшая помощь — не мешать животному, не приближаться к нему ближе, чем на 10 метров, не гнать его обратно в море и позволить ему набраться сил, объясняет эксперт. Он напомнил, что, хотя моржи не воспринимают людей как объект питания, животное все равно может защищаться и укусить, если подходить к нему близко.

Уже сообщалось, что в ночь на 4 июля на Лиепайском пляже компания отдыхающих, вернувшись на берег после купания, застала там моржа. Молодые люди сфотографировали и сняли видео с моржом, которые затем они выложили в соцсетях.

Управление защиты окружающей среды получило информацию утром понедельника и сразу призвало жителей не приближаться при встрече с таким животным к нему ближе, чем на десять метров.

"Животное агрессивное! Наш призыв — пусть люди вообще к нему не подходят!" подчеркнула представительница управления Илзе Рейника.

Очевидцы рассказали, что были крайне удивлены встрече с таким редким в наших краях животным. Морж был спокоен и не проявлял агрессии. О встреченном госте молодежь сообщила по телефону 110, но в течение часа никто так и не приехал.

На замечание "Курземес вардс", что ради собственной безопасности, и чтобы не беспокоить животное, фотографировать и снимать так близко животное не стоило, молодые люди отнеслись с пониманием и сказали, что в будущем примут это к сведению.

"В нашем крае такие животные не живут, но есть сведения, что иногда моржи выползают на берег. Понятно, что животное путешествовало", — добавила Рейника.

В социальных сетях жители выразили удивление встрече с таким животным, а авторы записи, встретившие моржа, получили упреки в том, что они фотографировали и снимали животное.