Мощная кибератака на Inbox.lv: тысячи пользователей на несколько часов остались без доступа к почте
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Утром в понедельник, 16 мая, перестал работать популярный латвийский почтовый сервис Inbox.lv. Компания сообщает, что попала под мощную кибератаку.

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Судя по данным сервиса Isitdownrightnow.com, серверы Inbox.lv перестали работать около 6 часов утра.

Председатель правления Inbox.lv Андрис Грикис сообщил, что сайт подвергся самой мощной кибератаке в своей истории. По данным Inbox.lv, DDoS-атака началась вскоре после полуночи. Под ударом находится инфраструктура сервиса, данные пользователей находятся в безопасности.

Работа сервиса была восстановлена после 13 часов.

По словам Грикиса, у компании нет информации о том, кто был инициатором атаки и каковы ее цели и мотивы.

На прошлой неделе Министерство обороны Латвии сообщило о том, что в России распространяются призывы организовать кибератаки против латвийских сайтов и информационных систем. Первые атаки были зафиксированы после начала войны в Украине, однако особенно интенсивными они стали после событий 9 и 10 мая. В частности, под удар попал сервис сбора пожертвований Ziedot.lv, который открыл сбор средств на снос памятника в парке Победы.

По словам руководителя Cert.lv Байбы Кашкиной, Латвия попала в сферу внимания хакерской группировки killnet. Сначала в список целей для кибератаки попали государственные учреждения, но 12 мая в сети появился список из примерно 100 латвийских сайтов, среди которых были финансовые учреждения, частные предприятия и даже фитнес-клуб. В основном на латвийские сайты идут DDoS-атаки, отмечает Кашкина.

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