Мощный интернет в школах и обязательная вакцинация военнослужащих. Главное о Covid-19 на 1 февраля

Министерство образования обещает в каждой школе мощный интернет, а Rīgas satiksme увеличивает число рейсов на отдельных маршрутах общественного транспорта. Подать заявку на вакцинацию можно будет через работодателя, при этом жителей призывают быть бдительными - мошенники рассылают поддельные электронные письма с приглашением на вакцинацию. В полиции указывают, что нарушители комендантского часа делают это осознанно и ведут себя агрессивно. Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 1 февраля.

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Цифры. За прошедшие сутки в Латвии выявлено 411 новых случаев Covid-19, скончались 7 инфицированных. В воскресенье сделано 3944 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,4%. В воскресенье госпитализировано 70 пациентов с Covid-19, а общее количество пациентов с коронавирусом в больницах выросло до 1097.

За минувшие сутки в Литве подтверждено 355 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались 19 человек. В Эстонии за минувшие сутки проанализирован 3121 тест на коронавирус, положительными оказались 367, что составляет 11,8% общего количества тестов.

В Риге увеличится число рейсов на отдельных маршрутах общественного транспорта. Чтобы увеличить возможности дистанцирования в общественном транспорте, с сегодняшнего дня количество рейсов на нескольких автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутах в Риге будет увеличено. Изменения будут внесены в расписание автобусов номер 2, 3, 15, 21, 24, 30, 31, 48 и 58, троллейбусов номер 4, 15, 17 и 25 и трамваев номер 1 и 7.

"Нарушители комендантского часа делают это осознанно и ведут себя агрессивно". За все время, пока действует комендантский час, полиция оформила более 5000 административных протоколов — и это не считая те, что были оформлены в новогодние выходные. По словам начальника Госполиции Арманда Рукса, нарушителей характеризует бравада, агрессивность и правовой нигилизм.

За 600 000 евро обеспечат мощный интернет в латвийских школах. Министерство образования и науки запланировало реализацию проекта "Мощный интернет для каждой школы в Латвии". Расходы будут составлять 600 тысяч евро ежегодно. Предварительно было проведено исследование, в результате которого выяснилось, что примерно треть латвийских школ не может обеспечить для учащихся и учителей современное и быстрое интернет-подключение.

За прошедшие сутки первую дозу вакцины от Covid-19 получили четыре человека, вторую — 332. С начала вакцинации в конце декабря первую дозу вакцины от "Covid-19" получили 17 095 человек, обе — 6644 человека. 18 января начался второй этап вакцинации, когда вторую прививку получают медики, привитые первой дозой в конце прошлого года.

Подать заявку на вакцинацию можно будет через работодателя. Сейчас идет работа над созданием единой очереди на вакцинацию, и решено, что у жителей должно быть несколько способов подать заявку. Вакцинация все равно будет проходить сначала среди приоритетных групп, но это поможет упорядочить очередь в том числе среди этих групп. В конце этой недели должна начать работать регистрация через сайт manavakcina.lv. Если он пройдет тест на перегрузку, то станет доступным для всех пользователей.

В армии вакцинация от Covid-19 будет обязательной, в Земессардзе — добровольной. Когда может начаться вакцинация военнослужащих, пока неясно, так как в стране еще нет для этого вакцин. Первоначально планировалось, что массовая вакцинация в армии будут проведена в апреле.

В Латвии мошенники рассылают поддельные электронные письма с приглашением на вакцинацию от Covid-19. Минздрав призывает игнорировать подобные письма.

BioNTech и Pfizer обещают доставить в ЕС 75 миллионов дополнительных доз вакцины. Поставки будут увеличены с 15 февраля. Предприятия обещают доставить в первом квартале года все обещанные вакцины и еще 75 миллионов дополнительных во втором квартале.

Центру профилактики и контроля заболеваний не хватает мощностей, работники перегорают. "На фоне новостей о новых количествах случаев заболевания и ситуации в больницах, на что люди обращают внимание, немного в тени остался вопрос о мощностях ЦПКЗ. Если в день более тысячи заболевших, у каждого инфицированного необходимо установить контакты — это огромная работа, с которой ЦПКС справится сложно", — цитирует профессора Рижского университета Страдиня Гирта Бригиса портал Rus.lsm.lv.

Ватикан и большинство регионов Италии смягчили Covid-ограничения. Речь идет о 16 регионах, уровень угрозы в которых теперь понижен с "оранжевого" до "желтого", то есть обстановка с коронавирусом в последнее время там улучшилась. Среди них — регион Лацио, включающий Рим, и Ломбардия, на территории которой расположен Милан.