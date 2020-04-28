Мошенники от имени VID рассылают в WhatsApp сообщения о "начислении 25 евро", пытаясь получить доступ к профилю
Foto: F64

Служба госдоходов (VID) предупреждает, что через мессенджер WhatsApp некие злоумышленники рассылают сообщения от имени VID, в которых утверждается, что человеку полагается 25 евро, однако для того, чтобы получить деньги, нужно отправить SMS-сообщение с 6-значным кодом.

На самом деле данный 6-значный код предназначен для того, чтобы злоумышленник мог перенести учетную запись пользователя WhatsApp на другое устройство или номер.

После того, как удалось перенять профиль, в его параметрах злоумышленники устанавливают пин-код, из-за чего настоящий владелец не может зайти в свою учетную запись. Далее с украденного аккаунта WhatsApp злоумышленники начинают распространять мошеннические сообщения находящимся в контактах лицам.

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