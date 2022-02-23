Мошенники рассылают электронные письма от имени Latvijas Pasts
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Жителям следует быть осторожными, если они получат электронное письмо, якобы отправленное от имени Latvijas Pasts, с призывом оплатить доставку задержанной посылки, сообщает само предприятие Latvijas Pasts.

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Предприятию сообщили, что некоторые клиенты получают подозрительные электронные письма, отправленные якобы от имени Latvijas Pasts. Клиентов просят оплатить доставку задержанного товара. Жителей настоятельно просят всегда проверять адрес электронной почты отправителя. Адреса электронной почты Latvijas Pasts всегда заканчиваются на "@ pasts.lv".

В случае получения ложного письма, нельзя открывать ссылки, указанные в таком письме, нельзя раскрывать свою личную информацию, включая имя, фамилию, персональный код, номер банковского счета или данные карты.

При получении подозрительных писем жителей просят обращаться за уточнения в Клиентский центр Latvijas Pasts.

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