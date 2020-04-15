Мошенники в WhatsApp воруют профили и закрывают к ним доступ

Учреждение по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv предупреждает жителей Латвии о мошеннической кампании в мессенджере WhatsApp, в ходе которой злоумышленники завладевают профилем пользователя WhatsApp, получают доступ ко всем его перепискам и могут производить в них изменения, гласит информация на сайте Cert.lv.

Как разъясняет Cert.lv, пользователь WhatsApp с номера своего знакомого или близкого человека, чей профиль в WhatsApp ранее был скомпрометирован, получает сообщение о том, что этот человек по ошибке отправил на телефон пользователя сообщение с 6-значным кодом. Далее злоумышленники просят срочно выслать этот код обратно.

Данный 6-значный код на самом деле предназначен для того, чтобы злоумышленник мог перенести учетную запись пользователя WhatsApp на другое устройство или номер.

После того, как удалось перенять профиль, в его параметрах злоумышленники устанавливают пин-код, из-за чего настоящий владелец не может зайти в свою учетную запись. Далее с украденного аккаунта WhatsApp злоумышленники начинают распространять мошеннические сообщения находящимся в контактах лицам.

Cert.lv призывает быть внимательными и, получая такие сообщения, игнорировать их. Желательно также, используя другие каналы связи, проинформировать человека, от имени которого пришло сообщение, о случившемся.

Если человек стал жертвой мошенников, через 7 дней он может зарегистрировать свой номер для создания новой учетной записи WhatsApp.