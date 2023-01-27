Москва дала послу Латвии Риекстиньшу две недели на то, чтобы покинуть Россию
Foto: LETA

В пятницу, 27 января, Москва заявила, что дал послу Латвии Марису Риекстиньшу две недели на то, чтобы он покинул Россию. При этом Москва обвиняет Ригу в "абсолютной русофобии".

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"Послу Латвии Марису Риекстиньшу дано распоряжение оставить Российскую Федерацию в течение двух недель", — сказано в заявлении МИД России.

Как уже сообщалось, Латвия уже в понедельник приняла решить уровень дипломатического представительства в России. С 24 февраля официальная Рига отзывает из России своего посла в Москве Мариса Риекстиньша.

МИД Латвии сообщил послу России в Риге, что он должен покинуть Латвию до 24 февраля.

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