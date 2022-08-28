Мост через Гаую около Рамниеки закрывается до осени следующего года

С 1 сентября и до осени 2023 года в Приекульской волости Цесисского края будет закрыто движение по мосту через Гаую около Рамниеки на местной дороге Дукури-Рамниеки (V330) (4,2 км).

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Мост через реку Гауя будет закрыт на время реконструкции, которая начнется 29 августа.

Закрытый участок можно будет объезжать по другим трассам (см. карту), а пешеходное движение, как и прежде, будет осуществляться по примыкающему к нему пешеходному мосту.

Объездной маршрут организован через Ауциемс в Райскумской волости, так как в непосредственной близости нет местных объездов; общая протяженность всего маршрута составляет примерно 30 км.

С 29 августа из Рамниеки на правый берег Гауи можно будет добраться по местной дороге Дукури-Рамниеки (V330), улицам Фестивалас и Гауя в Цесисе, региональной трассе Умурга-Цесис-Ливи (P14) и местной трассе Ауциемс-Миглачи-Киене. (В288).

Foto: Slegts_Ramnieku_tilts

Во время ремонтных работ Дирекция автотранспорта с 22 сентября внесла изменения в региональные маршруты общественного транспорта. В частности, отменен единственный рейс Цесис-Ленчи, маршрут Цесис-Рамниеки-Стрики действует до остановки "Рамниеки", а рейсы маршрута Цесис–Ленчи–Кудумс–Цесис продлены до Стрики, и создан еще один новый рейс с отбытием в 10.30 от Цесского автовокзала.

Мост через Гаую возле Рамниеки был построен в 1995 году на месте пересадочной станции. Пролетные строения моста построены из временных мостовых конструкций советского типа со стальными фермами.

Длина моста составляет 97,80 метров, ширина проезжей части - 4,2 метра. После реконструкции длина моста составит 98 метра с шириной проезжей части 7 метров и двусторонним движением.

Для движения пешеходов будет построен тротуар шириной 1,5 метра, а примыкающий к нему пешеходный мост планируется снести после реконструкции автомобильного моста.

За 27 лет эксплуатации конструктивные элементы пролетного строения моста подверглись коррозии, конструкции деформировались. Поврежденные конструкции будут демонтированы и построено новое пролетное строение из трехпролетных железобетонных балок, поверх которых будет возведена железобетонная плита.

При этом опоры моста находятся в хорошем техническом состоянии и будут сохранены. Уже в 1994 году они проектировались с расчетом на то, что на них можно будет построить пролетное строение с двумя полосами движения.

На подходах к мосту (3,70-4,40 км) будет восстановлено дорожное покрытие и уложен асфальт в два слоя: со стороны Вайдавы - от моста до выезда на парковку, включая выезд; со стороны Цесиса - протяженностью около 450 метров. Также планируется обустроить съезды и автобусные остановки.

Во время ремонта на этом участке дороги будет вырублено 48 поврежденных деревьев и кустарников, а также препятствующих реконструкции.

Строительные работы выполняет фирма SIA ACBR по договорной цене 3 197 536 евро (включая НДС). Автором проекта реконструкции является SIA Projekts 3, строительный надзор осуществляет SIA Būvju profesionālā uzraudzība.