Мост через Салацу в плохом состоянии, но на новую переправу денег нет

Мост через реку в Салацгриве — в плохом состоянии и машины могут ехать через него только по одной полосе. И это на главном шоссе страны — А1. Возвращаясь в столицу после праздников, многие были вынуждены простоять здесь в многокилометровой пробке. Выделять деньги на ремонт этого моста или строительство нового никто не спешит, сообщает портал rus.lsm.lv.

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Этот мост находится в ведении Лимбажской краевой думы. Ее председатель Дагнис Страубергс говорит, что сам часто стоит в пробке, возникающей из-за низкой проходной способности переправы. Еще в 2015 году самоуправление получило заключение экспертов, что мост экономически выгодно не ремонтировать, а полностью перестроить. Но на это, по словам мэра, нет денег.

"Это очень долгая история. Трудно сказать точные цифры, цены меняются. Цены на начало этого года — где-то 12 миллионов. Но специалисты говорят, что стоимость моста может подняться до 20 миллионов", — отмечает Дагнис Страубергс.

20 миллионов — это половина годового бюджета самоуправления, говорит мэр. Он неоднократно просил государство помочь с финансированием. Безрезультатно.

"Эта дорога — часть коридора Via Baltica. Сколько раз мы уже говорили насчет этого с бывшими министрами! Они все время говорили, что мост может постоять, "давайте дорогу сейчас сделаем", и это все годами длится. Мы просили, чтобы этот мост переняло Министерство сообщения, чтобы оно могло построить этот мост — нам отказали. Сейчас министр поменялся, будем смотреть", — продолжает глава муниципалитета.

Последняя встреча с представителями Министерства сообщения состоялась на прошлой неделе. В Лимбажской краевой думе хотят получить деньги на строительство моста из Фонда военной мобильности Европейского Союза — это форма поддержки для развития транспортной инфраструктуры, которая одновременно служит как гражданским, так и военным нуждам. По шоссе А1 и мосту в Салацгриве часто перемещаются военные силы НАТО.

"Технический проект ремонта Салацгривского моста, подготовленный Лимбажским самоуправлением, передан в Latvijas Valsts ceļi. Там оценят его соответствие критериям Программы военной мобильности, включая необходимость использования моста как в гражданских, так и в военных целях", — комментирует Лигита Уструпе, заместитель Госсекретаря Министерства сообщения. Учитывая, что оценки еще нет, то и комментировать дальнейший ход проекта преждевременно.

Председатель Лимбажской краевой думы Дагнис Страубергс говорит, что, если финансирование будет найдено, на строительство нового моста может понадобиться примерно полтора года. В это время движение может быть организовано рядом по временному мосту