Мост Калпакса в Лиепае после удара молнии застрял в открытом состоянии

Во вторник утром в Лиепае автомобили и пешеходы не могут пересечь разводной мост О. Калпакса, так как он застрял в разведенном состоянии, сообщила специалист по связям с общественностью управления Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.

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Она сообщила, что ночью в электронную систему управления мостом попала молния, поэтому мост нельзя свести.

В настоящее время сотрудники охраны на обоих концах моста информируют водителей и пешеходов о технических неполадках, а специалисты работают над устранением проблемы.