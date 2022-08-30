Мост Калпакса в Лиепае после удара молнии застрял в открытом состоянии

Во вторник утром в Лиепае автомобили и пешеходы не могут пересечь разводной мост О. Калпакса, так как он застрял в разведенном состоянии, сообщила специалист по связям с общественностью управления Лиепайской специальной экономической зоны Лига Ратниеце-Кадеге.
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Она сообщила, что ночью в электронную систему управления мостом попала молния, поэтому мост нельзя свести.
В настоящее время сотрудники охраны на обоих концах моста информируют водителей и пешеходов о технических неполадках, а специалисты работают над устранением проблемы.
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