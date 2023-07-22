Мотивация для новых учителей: стипендии и практическая поддержка

Молодые педагоги, завершившие в этом году обучение по новым педагогическим программам, в первый год работы получат стипендии и практическую поддержку для профессионального развития, что поможет им более успешно интегрироваться в школьную среду. На эти меры будут выделены средства из фондов Европейского союза в размере 3,4 млн евро, сообщает Diena.

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Правила, разработанные Министерством образования и науки (МОН) и недавно утвержденные правительством, предусматривают введение вступительного года в учебные программы по подготовке учителей. Это будет означать системную поддержку в первый год после получения квалификации учителя.

До сих пор такой подход применялся в основанной на рабочей среде учебной программе Mācitspēks. В МОН надеются, что это повысит престиж профессии и мотивацию к многолетней работе в учебном заведении. Учитывая сложившуюся возрастную структуру учителей, в перспективе это также позволит снизить средний возраст работников школ.

Планируется, что в программах поддержки будут участвовать 1100 выпускников педагогических программ Латвийского университета (ЛУ), Даугавпилсского университета, Латвийской музыкальной академии им. Язепа Витолса, Латвийской спортивной академии, Лиепайского университета и Резекненской технологической академии.

"Хорошо подготовленные и мотивированные учителя являются решающим фактором для получения каждым учеником качественного образования, независимо от того, какую школу он посещает. Важно привлекать в школы все больше молодых и целеустремленных педагогов и создавать такие условия, чтобы новые учителя получали необходимую поддержку, когда начинают работать в школе. Мы целенаправленно продолжаем работу над тем, чтобы профессия педагога стала в глазах молодежи привлекательной для учебы и карьеры", - подчеркивает министр образования и науки Анда Чакша.