Mozaīka о возможном преступлении ненависти в Тукумсе: надеемся на справедливое расследование

Объединение лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и их друзей Mozaīka назвало очень тревожным сообщение о произошедшем в Тукумсе возможном преступлении ненависти, в рамках которого мужчину облили горючей жидкостью и подожгли, в результате чего он получил серьезные ожоги. В Mozaīka надеются на справедливое расследование этого случая.

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"Мы шокированы и чрезвычайно встревожены из-за случившегося в Тукумсе жестокого преступления", - отметил член правления Mozaīka Каспарс Залитис. Похожие мнения в Twitter опубликовали несколько должностных лиц из госструктур.

"Ранее пострадавший получал от некоего лица угрозы, которые, возможно, имели гомофобские мотивы. В этом Mozaīka однозначно усматривает признаки преступления ненависти, но Госполиция отказалась реагировать на них (угрозы - ред. Delfi)", - пояснил Залитис. В Mozaīka и раньше отмечали, что у Госполиции не хватает ресурсов для качественного расследования преступления ненависти, поэтому сейчас организация надеется на соответствующее и тщательное расследование. "Надо отметить, что за последние шесть месяцев заметно увеличилось количество высказываний ненависти. О нескольких случаях Mozaīka обращалась в полицию", - рассказал Залитис, подчеркнув, что организация будет следить за ходом следствия.

Как уже сообщалось, в четыре часа ночи в пятницу в Тукумсе, возможно, облили горючей жидкостью и подожгли 29-летнего мужчину. Он работает в медицинской сфере и возвращался домой после смены.

По сообщению Государственной пожарно-спасательной службы, в пятиэтажном здании в Тукумсе ночью горела гора одежды, пострадали два человека. Один из пострадавших сообщил журналистам, что это неправда - на самом деле подожгли его друга.

По словам потерпевшего, некий мужчина "по своим каким-то причинам или на почве гомофобии", многократно угрожал обоим потерпевшим и требовал, чтобы живущие в одной квартире молодые люди "убирались из города". Об угрозах они сообщили в полицию.

Ночью на одного из потерпевших напали, облили горючей жидкостью и подожгли. Пострадавший в итоге получил 85% ожогов тела и был доставлен в Ожоговый центр в Риге. Сейчас мужчина находится в реанимации. Второй мужчина также получил ожоги, пытаясь помочь другу.

"О поступающих угрозах мы сообщали как в полицию, так и по месту работы соседа, однако, никакой реакции не последовало... Нужно было ждать, пока человека изуродуют или убьют?! Как мне по телефону сказала мама, полиция пытается все повернуть так, как будто друг пытался совершить самоубийство", - рассказал изданию потерпевший.

Начальник Тукумского участка полиции рассказал, что "в пожаре пострадали два человека", и чтобы выяснить обстоятельства случившегося, начат уголовный процесс, проводится расследование.

На вопрос об уже поступавших угрозах Бахс ответил, что заявление в полицию действительно было подано, однако, после проверки информации было принято решение отказать в возбуждении уголовного процесса и это решение не было обжаловано.