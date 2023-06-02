Mozaīka: преступления на почве ненависти по отношению к ЛГБТ-сообществу стали более заметными в Латвии

Преступления на почве ненависти, совершаемые, в том числе в отношении сексуальных меньшинств, в последние годы в Латвии стали более заметными — общество больше говорит о них, а полиция их расследует, заявил в интервью Латвийскому радио руководитель движения Dzīvesbiedri, член правления объединения ЛГБТ и их друзей Mozaīka Каспарс Залитис.

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Он признал, что еще пять лет назад происходили эти преступления, но о них говорили очень мало, часть общества вообще ничего о них не знала.

"В последние месяцы мы узнали как минимум о 10 случаях, и полиция тоже знает о них. По двум случаем, произошедшим за месяц, полиция уже начала уголовный процесс, что является огромным достижением", — отметил правозащитник.

По его словам, указанную тенденцию можно объяснить тем, что полиция доказала свою способность расследовать этот вид преступлений, поэтому общественность теперь видит, что о них стоит говорить и сообщать правоохранителям.

Залитис считает, что действующему президенту не удалось хорошо поработать над объединением народа, что также могло бы снизить количество преступлений на почве ненависти.

Глава движения Dzīvesbiedri надеется, что новоизбранному президенту Эдгару Ринкевичу удастся улучшить ситуацию в сфере прав человека в Латвии, так как политик уже заявил, что это будет одним из его приоритетов на этом посту.

Поэтому Залитис прогнозирует, что во время президентства Ринкевича сдвинется с места и запланированное регулирование гражданского партнерства. Многое будет зависеть от того, войдут ли в коалицию "Прогрессивные" и захотят ли они этого сами, добавил Залитис.